En esta ocasión, Leo Luna y Paul Renaud son los encargados de traernos las recomendaciones musicales y la playlist de este jueves por medio de una batalla por descubrir quien tiene los mejores gustos musicales.

Esta playlist contiene artistas de la talla de The Beatles, Postmodern Jukebox, MGMT y Of Monsters And Men.

¿Quién creen que gano?