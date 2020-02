Cubrebocas sirve poco, no tocar es mejor: Dr. Alejandro Macías

Tras detallar que el caso de coronavirus en México no es una transmisión local, pues está relacionado con los viajes, el especialista del Sistema Nacional de Investigadores, doctor Alejandro Macías, señaló en “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco que es más grave el caso de California, pues no hubo viaje previo a su contagio.

Reiteró que México tiene una buena capacidad de diagnóstico, y se ha demostrado con las pruebas especializadas que se realizaron en el primer caso de Covid-19.

Aseguró que era previsible que llegara el coronavirus y la primera oleada llega débil, la segunda puede ser más fuerte; aunque afirmó que la mayoría de las personas no va a tener más que un simple catarro y que los cubrebocas sirve poco, no tocar es mejor pues es un virus que se transmite por contagio al tocar o estar muy cercano a las personas que lo padece.

Dijo que los no está comprobado pero la tormenta de inflamación e inmunidad que agrava la situación de algunos pacientes no se manifiesta igual en los niños. Y en el caso de las embarazadas, su baja de defensas las hace un poco más vulnerables; no obstante reconoció que es a la población con enfermedades crónico degenerativas en los que más repercutiría el contagio, por lo que recomendó el mantener bajo control sus padecimientos.

Entre otras recomendaciones señaló el uso de gel antibacterial, evitar contacto con ojos, cara boca; pero sobre todo que éste sea el mejor momento para cuidar la salud en general, con alimentos sanos, dejando de fumar y haciendo ejercicio.