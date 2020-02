Día Mundial del Trasplante

Dra. Laura Basagoitia, Médico Cirujano General con un Posgrado en Alta especialidad en Trasplante Renal por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Miembro de la American Society of Transplantation, de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, Colegio Mexicano de Nefrología y del Comité Hospitalario de Trasplantes del Hospital San Angel Inn Universidad.

Actualmente es Coordinadora Médica del Centro Mexicano Pro Donación Renal (Pro-Renal) para implementar un programa de donación renal pareada y de esa manera ayudar a miles de pacientes que se encuentran en lista de espera de un trasplante renal compatible.

Dr. Eric Vélez, Médico Cirujano egresado de la Facultad Mexicana de Medicina Universidad La Salle con Maestría en Administración de Negocios por el EGADE Business School ITESM. Fundador y Director Médico de Pro-Renal, Centro Mexicano Pro Donación Renal

pro-renal.com // TW:@prorenalmx // IG: @prorenal_mx

EL 27 DE FEBRERO SE CELEBRA EL “DÍA INTERNACIONAL DEL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS PARA RECONOCER LA LABOR DE LOS PROFESIONALES QUE HACEN POSIBLE SALVAR VIDAS Y TAMBIÉN HOMENAJEAR A LOS DONANTES QUE POR SU APORTE ALTRUISTA HAN SALVADO VIDAS A NIVEL MUNDIAL.

TENEMOS DOS TESTIMONIOS

MARISOL: TENÍA INSUFICIENCIA RENAL, RECIBIÓ UN RIÑÓN

FUENTE: Centro Nacional de Trasplantes

En México hay más 22 mil mexicanos en la lista de espera de un órgano o tejido, pero sólo tres de cada mil podrán obtener una donación 20 personas mueren cada día en espera de un trasplante Cada 10 minutos una persona se suma a la lista de espera de un órgano o tejido Riñón y córneas, son los órganos más demandados en el país

Desde hace 10 años, el riñón se ha mantenido como el órgano que más hace falta a los pacientes mexicanos inscritos en la lista de espera por un trasplante, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

En México, existen más de 15,000 pacientes en lista de espera para recibir un trasplante de riñón, y sólo una cuarta parte tendrá posibilidad de recibirlo.

En México, sufren de insuficiencia renal aproximadamente 120 mil personas

Los trasplantes de riñón ofrecen una sobrevida hasta 2.5 veces mayor en comparación a la que ofrece el tratamiento con diálisis

Testimonios:

Marisol Robles, recibió riñón

Fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica en junio de 2011

El único síntoma que tuvo fue presión alta de un día para otro.

Al día siguiente del diagnóstico empezó con hemodiálisis

Su hermano se ofreció de inmediato a donarle un riñón, hicieron pruebas de compatibilidad,fueron compatibles y en septiembre de 2011 entraron al trasplante.

El 20 de septiembre de 2011 se hizo el trasplante, pero FALLÓ porque las venas del riñón del hermano eran muy pequeñitas y no se pudo colocar.

Desde diciembre de 2011 se inscribió en la lista de espera de órgano de cadáver.

Debido a las complicaciones de la cirugía recibió muchas trasfusiones y eso la hizo estarsensibilizada.

Marisol estuvo cinco años y medio en la lista de espera En junio de 2016, le ofrecieron ser el primer caso en México en el que se encontrara un riñón para ella mediante el algoritmo creado por Alvin Roth, premio Nobel de Economía 2012.

Los requisitos eran tener un donador no compatible y el protocolo de trasplante listo.

Su prima Yuyi Morales se ofrece a ser su donadora no compatible, esto quiere decir que para que Marisol reciba un riñón compatible, Yuyi se lo tenía que dar a alguien más en una cadena.

El 22 de agosto encontraron un riñón compatible con ella en Estados Unidos, dentro de la lista de donantes no compatibles y mediante el algoritmo de Alvin Roth El 28 de septiembre de 2016 realizaron el trasplante en Toledo, Ohio.

La cirugía fue realizada por el doctor Michael Rees, que trabaja de la mano de Alvin Roth y fundador de la Alliance for Paired Donation, Alianza para la Donación Pareada.

Marisol recibe el riñón compatible de Linda Primas de Wisconsin, y Yuyi lo dona una semana después, el 5 de octubre, a Michelle de Ohio.

Denia Díaz, donante

26 años

Su hermana Ana Sofía fue diagnosticada en Abril 2019 con insuficiencia renal crónica.

Al día siguiente de su diagnóstico comenzó con tratamiento de hemodiálisis.

No hay indicios de genética en su familia

Proceso como donante: Su hermana melliza y ella iniciaron con el proceso para saber si eran candidatas. Aprox, después de 1 mes de tratamiento de su hermana (hemodiálisis), comenzaron con el proceso de estudios y uno de los más críticos fue el de "compatibilidad".

La operación se logró el viernes 16 de agosto de 2019

Al día de hoy su hermana se siente muy bien, tiene algunas pequeñas limitaciones en su vida diaria pero se siente increíble y lo más importante es que está vivía.

Es una experiencia que vivieron como familia y siguen aprendiendo en el camino.

Denia se siente una persona súper afortunada por poder regalar vida a quien más ama

Trasplante de órganos

El trasplante es sustituir un órgano enfermo por un órgano sano

Procedente habitualmente de un donante cadáver.

El trasplante es un tratamiento médico muy complejo, y el único tratamiento que necesita la solidaridad de otras personas para llevarse a cabo.

¡Sin donaciones, no hay trasplantes!

¿Por qué es importante la donación de órganos y tejidos?

El trasplante de órganos, tejidos y células, es una alternativa para quien tiene una insuficiencia irreversible de algún órgano o la disfunción de algún tejido.

En algunos casos, es la única alternativa para conservar la vida.

Los trasplantes sólo pueden realizarse gracias a la solidaridad de quienes donan sus órganos de manera altruista y voluntaria ya sea en vida o al morir.

¿Quiénes pueden ser donadores?

En vida: hombres y mujeres mayores de edad que se encuentren en buen estado de salud.

Después de la vida: Se consideran potenciales donadores a los mayores de 2 años de edad y la donación dependerá de la valoración que realicen los médicos y la causa de la muerte.

Las personas con incapacidad mental, no pueden donar a ninguna edad, ni en vida, nidespués de la vida.

¿Existe un límite de edad para donar después de la vida?

No hay límite de edad, siempre y cuando los órganos y tejidos se encuentren sanos.

¿Quiénes no pueden donar?

menores de edad

incapaces mentales

mujeres embarazadas

¿Cuáles son los órganos y tejidos de nuestro cuerpo que pueden ser trasplantados?

Órganos: corazón, riñones, hígado, páncreas y pulmón.

Tejidos: médula ósea, córneas, piel, hueso, válvulas cardíacas, cartílago, tendones, arterias y venas.

¿Cuáles son los criterios de asignación de órganos?

Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se toma en cuenta:

La gravedad del receptor

La oportunidad del trasplante

Los beneficios esperados

La compatibilidad con el receptor

Y los demás criterios médicos aceptados.

Si yo no deseo donar mis órganos o tejidos al fallecer ¿mis familiares podrían decidir lo contrario?

Tú, tienes el derecho de decidir “no donar”, pero si no lo has comentado y no existe ningún documento que lo refiera, tu familia tiene el derecho de decidir otorgar la donación.

¿Qué es la “Tarjeta de Donación Voluntaria de Órganos y Tejidos”?

Es una tarjeta promocional de donación voluntaria de órganos y tejidos que te permite expresar por escrito el deseo de ser donador.

Puedes obtener la tarjeta comunicándote al Centro Nacional de Trasplantes.

Puedes consultar la página del Cenatra, www.cenatra.gob.mx e imprimir la tarjeta con tus datos, También la puedes solicitar escribiendo a: cenatra@salud.gob.mx.

Al momento de mi muerte ¿qué debe hacer mi familia?

Si falleces en un hospital en el que existe un programa de donación de órganos y tejidos, el personal autorizado se acercará a tu familia para informarles de la posibilidad de donar.

Si no dejaste por escrito que querías ser donados, tu familia tendrá que analizar la opción

El trasplante más solicitado en México es el de riñón.

El hígado es el órgano de mayor tamaño dentro del cuerpo.

Ayuda al organismo a digerir los alimentos, almacena energía y elimina toxinas.

No se puede vivir sin un hígado que funcione bien.

Si el hígado falla, el médico puede colocarlo en una lista de espera para un trasplante de hígado.

La razón más común para un trasplante en adultos es la cirrosis, en la cual el hígado presenta tejido cicatricial. En los niños, la razón más común es la atresia biliar, una enfermedad de los conductos biliares.

Insuficiencia Renal

¿Qué es? Incapacidad de los riñones para realizar sus funciones y filtrar adecuadamente las toxinas

Este padecimiento, que también suele presentarse como resultado de otras enfermedades como la hipertensión y la diabetes, NO TIENE CURA.

En etapas avanzadas requiere hasta tres procedimientos semanales de diálisis peritoneal y/o hemodiálisis, y afecta drásticamente la calidad de vida de los pacientes.

Si bien la diálisis puede extender la vida de un paciente, el procedimiento afecta su independencia.

En comparación, los trasplantes de riñón salvan vidas y ayuda a los pacientes y sus familias a vivir de nuevo, ofreciéndoles una sobrevida hasta 2.5 veces mayor en comparación a la diálisis.

Los costos de la enfermedad renal son abrumadores.

Tan solo en el sector público se estima que cada paciente representa un costo anual de $250,000 pesos para el tratamiento de diálisis y/o hemodiálisis.

Sin embargo, más allá del costo monetario, la merma en la calidad de vida de los pacientes es incalculable

¿Qué es la donación renal pareada?

Es una nueva alternativa para la realización de trasplantes, facilita la identificación de parejas receptor/donador compatibles, aún entre personas NO relacionadas y ubicadas en diversos puntos geográficos.

La idea es crear una vía para que los donantes de riñón vivos y sus receptores incompatibles encuentren otras parejas en la misma situación con las que sí puedan ser compatibles.

¿Cómo funciona?

La Donación Renal Pareada utiliza un algoritmo tecnológico diseñado por el Dr. Alvin Roth, gracias al cual fue reconocido con el Premio Nobel de Economía en 2012.

Este algoritmo de coincidencia funciona mediante un sistema computacional que registra la información genética de los pacientes candidatos a trasplante con la de los donadores voluntarios.

Una vez dada de alta la información en el sistema, el algoritmo permite identificar qué tan compatible es la genética de los donantes sanos con la de los pacientes receptores.

De esta forma, se determina con precisión la compatibilidad de parejas receptor/donador, a fin de que el médico tratante pueda realizar el trasplante requerido.

La Donación Renal Pareada se realiza exitosamente desde hace varios años en distintos países del mundo. Tan sólo en 2016, en Estados Unidos se registraron más de 3,100 parejas de donadores/receptores, que se tradujeron en una gran cantidad de trasplantes

Los primeros trasplantes de este tipo se efectuaron en 2009, sin embargo, es hasta ahora, gracias al “Algoritmo de Compatibilidad”, que es posible identificar con precisión la compatibilidad entre parejas receptor/donador.

¿Se ha hecho antes en México?

Este tipo de procedimientos ya se han realizado con excelentes resultados en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán y en el Hospital Juárez de la Secretaría de Salud.

Hoy, gracias al “Algoritmo de Compatibilidad”, es posible que CUALQUIER PERSONA con enfermedad renal crónica que cuenta con un donador vivo voluntario, pueda encontrar a otras personas en la misma situación, a fin de constituir una gran cadena de donadores y receptores compatibles, sin importar el número de eslabones.

¿Qué es eso de cadenas de donadores?

Si bien, en algunas ocasiones, la identificación de compatibilidades se configura como un simple cruce entre dos parejas, donde el Donante 1 (D1) coincide con el Receptor 2 (R2) y el Donante 2, con el Receptor 1, en algunos casos, el resultado final puede manifestarse en la formación de una gran cadena de donadores de múltiples eslabones.

En esta gran cadena de esperanza, el Donante Cero (D0) dona su riñón al Receptor 1 (R1), el Donante 1 (D1) hace lo propio con el Receptor 2 (R2), el Donante 2 (D2) con el Receptor 3 (R3), mientras que el Donante 3 cierra la cadena donando su órgano al Receptor Cero (R0).

¿Cómo puedo pertenecer al programa de Donación Renal Pareada?

Es necesario que el paciente candidato a trasplante cuente con un donante vivo incompatible.

Una vez que cuente con su donante, empieza la valoración e inscripción al Programa.

¿Cómo es el proceso?

Una vez que tú y tu donante vivo se inscriban al programa, se realizarán las pruebas genéticas y estudios de histocompatibilidad, a fin de que puedan ser registradas y aplicar el “Algoritmo de Compatibilidad”, que determinará la afinidad con otras parejas receptor/donador.

Cuando se encuentre una coincidencia potencial en el sistema, te contactaran para la realización de pruebas médicas más avanzadas a fin de asegurar la compatibilidad.

Determinado lo anterior, podrás contar con una opción real de donante vivo

Pero… ¿Cuánto cuesta?

Los servicios de Pro-Renal son gratuitos y únicamente se cubre el costo relacionado con la realización de las pruebas genéticas y estudios de histocompatibilidad necesarios para determinar la compatibilidad entre las parejas de donador/receptor.

¿Qué pasa si no tengo un donante?

Sí es necesario que cuentes con un donante voluntario, ya que el programa se sustenta en la identificación de parejas donador/receptor.

¿Qué pasa si ya estoy en una lista de trasplantes?

La mayoría de los pacientes candidatos ya están en lista de espera, esto no los excluye para que puedan participar en el programa, porque la organización busca la colaboración e integración de todas las Instituciones.

¿Qué es Pro Renal?

Una asociación formada en 2016, que tiene la misión de mejorar la vida de los pacientes con enfermedad renal, a través de la donación.

El objetivo es que cualquier paciente mexicano que cuente con un donador voluntario, pueda encontrar a un donador compatible y, de esta forma, pueda acceder a un trasplante renal.

Otros Centros de Donación

Fundación Donar VIDA A.C. – Organización no gubernamental dedicada a brindar información y promover la cultura de la donación en México.

www.donarvida.org

CENATRA – El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) tiene como misión la promoción del acceso a trasplantes por medio de la creación e implementación de políticas en instituciones de salud.

www.cenatra.salud.gob.mx

Asociación ALE – La asociación ALE tiene como finalidad promover la cultura de donación y trasplante de órganos, así como brindar asistencia social a los pacientes que requieren de este procedimiento

www.quierodonar.com.mx/web

Cruz Roja – La Cruz Roja Mexicana cuenta con una línea telefónica de asesoría en el tema, así como un servicio de inscripción a la lista de espera de trasplantes.

www.cruzrojadf.org.mx/donacion-de-organos