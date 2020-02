Negar desembarco no tiene que ver con humanidad: Gobernador de Quintana Roo

El Gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, habló en “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola” acerca de la entrada del crucero sospechoso de coronavirus a Cozumel.

El funcionario mencionó que se le dio entrada al puerto para que el personal de sanidad pudiera confirmar o descartar la presencia de Covid-19 en el barco. Dijo que los responsables de identificar el virus, confirmaron que no hay personas infectadas por coronavirus, sin embargo, existen personas con algún tipo de influenza por lo que no podrán permitir un desembarco hasta que se identifique el tipo.

Con respecto a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre no actuar con discriminación y no permitir la entrada al crucero a puertos nacionales, el gobernador mencionó que no se trata de un tema de humanidad sino de un tema de prevención ya que ante a cualquier alerta, los protocolos obligan a este tipo de revisiones.

Por último, dijo que el barco solicitó un permiso para quedarse una noche más en el puerto en espera de la resolución por parte de las autoridades para permitir o no un desembarco.