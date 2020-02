Murió la leyenda del Basquetball:Kobe Bryant

El domingo 26 de enero, falleció una de las grandes leyendas de la NBA. Kobe Bryant, ex jugador de Los Angeles Lakers murió en un accidente de helicóptero. No hay duda de que el ex jugador dejó un gran legado en el mundo del baloncesto.

Bryant rompió una gran cantidad de récords, realizó miles de negocios, y además demostró siempre ser un grande dentro y fuera de las duelas.

Otros datos que no conocíamos de Kobe:

1. Tiene un single que nunca sacó

El legendario guardia de los Lakers había compuesto un sencillo titulado K.O.B.E, incluso grabó el vídeo, mismo que era dirigido por Hype Williams. Desafortunadamente, la canción nunca salió a la luz

2. Estudió español

Kobe conoció a su esposa, Vanessa Laine, en el set del vídeoclip del single que nunca salió. Ella tiene sangre latina, ya que los padres de ella son de origen mexicano. Ante ello, 'Black Mamba' se puso a estudiar español, y es por ello que lo hablaba bastante fluido desde ya hace algunos años.

3. Intentó comprar al Bologna

Es muy conocido que Kobe Bryant era un gran fanático del fútbol. El legendario jugador de la NBA estuvo muy cerca incluso de comprar al conjunto del Bologna, equipo que milita en la Serie A de Italia. Kobe quería invertir en el conjunto italiano, aunque al final no logró cerrar un acuerdo.

4. Portero y aficionado del Milan

La afición de Kobe Bryant al fútbol, provocó que en su infancia también practicara ese deporte. El legendario basquetbolista jugaba como portero e incluso debido a sus características físicas, se cree que pudo haber triunfado. Además, era un gran admirador del brasileño Dida y el AC Milan era su equipo favorito.

5. Pudo jugar en el Barcelona

El fallecido jugador de 41 años pudo haber llegado a las filas del equipo español en 2015, cuando el conjunto blaugrana le hizo una oferta para que se uniera a sus filas. Dicho equipo le ofreció jugar únicamente los partidos de Euroliga.

8. Apareció en un vídeo de Destiny Child

Kobe Bryant también era un gran amante de la música e incluso apareció en un vídeo de la ex girlband, Destiny Child, liderada por Beyoncé. El histórico jugador de los Lakers tuvo su aparición en el sencillo "Say my name".