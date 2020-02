Bolívar, el niño presidente

Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios (CIEN).

De qué va

Se llama Bolívar, pero no es el héroe de Sudamérica.

Bolívar, o Bolo, ha sentido la rabia de ver cómo los corruptos se salen con la suya y a nadie parece importarle.

Esa furia lo lleva a la Presidencia de México.

Pero ¿cómo? Un niño convertido en presidente para combatir al demonio de la corrupción.

Una hazaña así tiene que hacerse en equipo, todos juntos contra un mal que parece invencible, pero no lo es.

10 puntos esenciales:

La política es servicio

Quien sirve al país necesita ser íntegro. Los políticos que se sirven del país son los que conocemos como corruptos

Necesario que un niño conozca cómo funciona el gobierno, cómo debe funcionar para así saber quién y cómo se sirve al país

El país de hoy no es el destino final de México, buscamos mover hoy a la infancia para modificar el resultado actual

Niños educados y educadores simultáneos de los otros

El clientelismo es una enfermedad que acaba con cualquier democracia porque genera un vínculo que solo responde a intereses particulares

Incentivar que los niños sean actores de su historia y no receptores pasivos de la desgracia acumulada por las antiguas generaciones

Un ciudadano democrático es: Responsable, Justo, Libre, Solidario Participativo

Somos más los que queremos ser felices en un país mejor, más justo y más libre, esperanza que tienen los niños.

Las democracias están conformadas por individuos libres y conscientes y no por masas irresponsables.

¿Por qué un cuento para niños?

Es el camino ideal para adentrarnos en la mente de un niño. Establece un vínculo íntimo entre lectura-lector sin distractores externos, pues el niño está presente, conectado y a la vez activo al diseñar los hechos con su imaginación, toma postura frente a la historia y construye mentalmente un extenso universo de posibilidades creativas.

Se detona un proceso imaginativo, empático y reflexivo sobre realidades propias y ajenas, leyéndose así mismo desde diversos escenarios imaginativos.

Es un espacio abstracto, intelectual y afectivo en donde el pequeño lector activa la curiosidad y se detona la inspiración frente a diversas temáticas, dentro de un proceso lúdico.

Por ello, es efectivo para la formación de nuevos conceptos, adquisición de valores, comprensión de comportamientos y toma de decisiones, educa al mismo tiempo que entretiene.

Objetivo

Desarrollar la dimensión política del ciudadano

Provocar el vínculo ciudadano – gobernante.

¿Qué es la dimensión política?

Es la esfera de la persona destinada a construir una comunidad responsable, justa, libre, solidaria y participativa

Implica la formación ciudadana y pública desde el pensamiento crítico y reflexivo, la capacidad dialógica, los vínculos interpersonales y de reciprocidad, el sentido de pertenencia y cooperación así como la conexión emocional compartida.

¿Cómo perciben los niños la corrupción?

Cómo una acción negativa que va forjando la desesperanza y pasividad en el contexto social.

Esto nos han contestado:

Cuando las personas hacen cosas contra la ley.

Son personas que roban dinero, lo usan para ellos y a nosotros nos dejan con menos cosas.

Es algo malo, hecho por gente mala. Cosas que nos afectan.

Es querer más, siempre más. Ser egoísta.

Es como hacer trampa, no ser justo.

Son actos que van en contra de leyes, que al final le hacen daño a la sociedad. Porque usan bienes públicos para cosas incorrectas. Como los políticos que usan el dinero de los impuestos para comprarse casas. Entonces teniendo poder lo usan mal.

Es como cuando robas o cuando alguien da dinero por abajo, como un policía que dice: “Me pagas menos de la multa, pero me lo pagas a mí”

¿Qué pueden aprender los niños de este libro?

En esta primera fase se trata de hablar del tema, de interesar a los niños por el contexto sociopolìtico actual

Considerar siempre la consciencia detrás de todo acto ciudadano y sus consecuencias

La apuesta de esta estrategia es por una verdadera y consciente modificación en la conducta de una generación….que tal vez no nos toque verla….pero alguien tiene que empezar a mover esto a otro lugar

El ejercicio de la dimensión política es obligar continuamente al ciudadano a participar desde la racionalidad y buscar la forma de democratizar toda aquella acción autoritaria y corrupta

Todo empieza con una idea que se reflexiona, se toma una postura frente a ello, se hace hábito con el tiempo hasta que es parte de una cultura y forma de actuar de un colectivo….pero en ese proceso para que los ciudadanos nos habituemos tiene que haber una estructura de reglas que de una u otra forma nos obligue a funcionar desde la legalidad

¿Cómo pueden enfrentar los niños la corrupción?

Estar interesados e informados del contexto social y político

Cuestionar a los adultos y exigir integridad en los otros

Desde su edad, comportarse como un ciudadano íntegro con un sólido sentido de comunidad y responsabilidad

¿Los niños pueden caer en actos de corrupción?

En la falta del ejercicio de sus responsabilidades sociales acorde a su edad se habitúan a ciertas pautas de comportamiento que se van normalizando. No es un acto corrupto como tal, pero si la antesala.

Cómo evito responsabilizarme de mis tareas

Cómo resuelvo los pleitos con mis hermanos y amigos

Cómo respeto las reglas de mi casa, escuela o actividades extraescolares

Cómo abuso de un cierto tipo de poder que tenga sobre los demás (por edad o condición social) para un beneficio privado (pásame la tarea sino…si le dices a mamá que estuve todo el día en el IPAD te voy a …) EXTORISIÓN

Si no le dices al profesor que no tenemos tarea te regalo mi lunch

Yo a escondidas me como toda el chocolate que puedo y luego digo que fue seguro alguien más DESHONESTIDAD

REFELXIONAR COMO ADULTOS

¿Por qué un niño prefiere correr el riesgo de engañar que asumir las consecuencias?

¿Por qué prefieren las deshonestidad?

¿Cómo luchar contra la corrupción desde el sector educativo?

Que la institución educativa en sí misma no caiga en prácticas de corrupción. Uno no da lo que no tiene y los alumnos detectan todo acto de incongruencia

Formar en todas las áreas académicas a profundidad:

RESPETO

PENSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO

EMPATÍA

JUSTICIA

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

CURIOSIDAD

Son ejes transversales, no conceptos que hay que aprender de memoria

Toda educación que no se lleva a la práctica diaria desde la consciencia, queda como una buena anécdota teórica.

El diálogo, la reflexión, la investigación y la acción frente a lo descubierto son la clave de la nueva educación.

Si no se habla de esto a temprana edad, dejamos ir muchos años de ejercer el pensamiento crítico, y de pronto pretendemos que a los 18 años actúen de manera democrática, participativa, consciente y responsable

Hay que calentar motores desde el día 1, que el contexto sociopolítico jamás les sea ajeno

Cuando se considera la opinión de un niño frente al contexto social, se irá sintiendo parte de

Si hablamos y hablamos con los niños…y los escuchamos y escuchamos… y los formamos de verdad.