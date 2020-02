Abasto médico no se puede atribuir a una persona: José Narro

El ex secretario de Salud, doctor José Narro detalló el panorama del Sector Salud y la preocupación que genera la destitución del neurocirujano Miguel Ángel Celis al frente del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez.

El doctor Narro resaltó el papel de los institutos de salud por más de 70 años y en particular del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, INNN en donde además de atender especialidades se realiza investigación, atendiendo a los pacientes en más de 126 camas, con 1400 trabajadores de base y cerca de 100 investigadores, y dando más de 80 mil consultas cada año y 2 mil 300 cirugías en la especialidad de la neurocirugía.

En cuanto a la destitución del doctor Celis, dijo que no se deben atribuir los problemas de abasto a una persona, él no es el responsable de los problemas que no ha sido capaz de resolver la Secretaría de Salud.

El ex secretario de Salud afirmó en “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco que la situación en el sector salud es un problema serio que se puede agravar y que garantizar la gratuidad de los servicios para diciembre incluyendo atención a tercer nivel es mentira, pues dijo no se pueden comprometer situaciones que no se van poder cumplir.

Aseguró que no sólo se trata de dinero, sino contar con materiales y humanos pues en la actualidad se tiene una absoluta incapacidad para atender los insumos.

Detalló que en el caso de la Cofepris ha dificultado el abasto que tiene que ver con la regulación, pues ha bajado la guardia en cuanto a disposiciones extraordinarias para permitir la importación de medicamentos y afirmó que durante su gestión nunca ocultó problemas de abasto, sin embargo dijo no hay que esperar una generación para ver el impacto de las malas políticas públicas.