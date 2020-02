Pensar El Mundo WFM: Del Impeachment a las políticas migratorias

Sin embargo, esta estrategia ya la usó el ex presidente Bill Clinton, quien programó eventos en todo el país durante su juicio político, aunque no viajó al extranjero.

“Es una oportunidad para hablar sobre los recientes acuerdos comerciales que ha hecho, así como sobre nuestra floreciente economía”, dijo anteriormente la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham. La conferencia es “también una buena oportunidad para hablar con líderes mundiales sobre una variedad de otros temas. Es el presidente de los Estados Unidos, su trabajo no se detiene debido a las tonterías que ocurren en DC”.

Trump habló ante personalidades empresariales, muchas de las cuales también se han beneficiado del aumento en el mercado de valores durante su mandato, como sus recortes de impuestos corporativos.

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, ha presentado al presidente Vladímir Putin el nuevo gabinete de ministros.

Por su parte, el mandatario ruso ha firmado un decreto "sobre la estructura de los organismos ejecutivos federales", según el cual el primer ministro del país tendrá nueve viceprimeros ministros.

En la reunión con el nuevo gabinete, Putin ha destacado que el Gobierno es muy equilibrado, y con una gran actualización.

Ha trascendido que varios ministros que formaban parte del gabinete anterior han dejado sus cargos, mientras que un total de 12 ministros conservaron sus puestos en el nuevo Gobierno.

Los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores, Serguéi Shoigú y Serguéi Lavrov respectivamente, han conservado sus puestos, así como el ministro del Interior, Vladímir Kolokóltsev.

Entre los recién nombrados destacan Olga Liubímova, la nueva ministra de Cultura que reemplazó a Valdímir Medinski, Serguéi Kravtsov, el nuevo ministro de Educación quien reemplazó a Olga Vasilyeva, Oleg Matytsin, el nuevo ministro de Deporte quien reemplazó a Pável Kolobkov, y Maksim Reshétnikov, el nuevo ministro de Desarrolo Económico quien reemplazó a Mijaíl Oreshkin.

El gobierno de México defendió la actuación de la Guardia Nacional para impedir el paso de los migrantes en la frontera sur, descartó algún incidente, que se hayan violado sus derechos y cualquier acto de represión.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que “la Guardia Nacional fue una guardia que solo ordenó a los migrantes para entrar a nuestro país. No hubo ningún incidente ni va a haber, porque la instrucción del presidente ha sido categórica, respeto irrestricto de sus derechos (…) No ha habido acto de represión, ni siquiera de molestia. Solo ha sido ordenar”.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se violaron ni se violarán los derechos humanos de los migrantes, aunque sus adversarios quisieran que se reprimiera a los migrantes.

Aseguró que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera de México con Guatemala solo es para que se respeten las leyes nacionales.