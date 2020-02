Policía incumplió protocolos en manifestación: Carla Ríos

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Carla Ríos del Colectivo Marabunta aseguró que no se dio cumplimento del protocolo de 2017 durante las manifestaciones de feministas el viernes pasado.

El protocolo señala que no se debe encasillar, no tomar fotos y no hacer uso de extintores. La activista afirma que se hizo uso de los extintores en contra de las mujeres, por lo que se interpondrá una denuncia en contra de las autoridades.

Asimismo, asegura que las policías que resguardaron la marcha, conocidas como ateneas traían consigo gas pimienta, por lo que se incumplió con los protocolos de seguridad.