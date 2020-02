Cáncer infantil: ¿Qué onda con el desabasto de medicamentos?

Dr. Marco Aguilar, médico Oncólogo Pediatra, Miembro del Grupo Pediatría Oncológica Integral Star Médica.

Cáncer infantil: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo

Cada año se diagnostica cáncer a aproximadamente 300,000 niños de entre 0 y 19 años.

En México, hay 5 mil nuevos casos cada año

El cáncer infantil tiene varios tipos de tumores diferentes que se desarrollan en niños y adolescentes de 0 a 19 años.

Los tipos más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms.

La leucemia es el tipo de cáncer más diagnosticado en niños menores de 15 años

En el 85% de los casos, los pequeños presentan síntomas específicos.

La Agency for Toxic Substances and Disease Registry de Estados Unidos afirma que uno de cada 450 niños será diagnosticado con cáncer antes de cumplir 15 años de edad.

En los países de ingresos altos, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, pero en muchos países de ingresos medianos y bajos la tasa de curación es de aproximadamente el 20%.

Mejorar la situación de los niños con cáncer exige un diagnóstico precoz y preciso seguido de un tratamiento eficaz. Cáncer infantil en México, de acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA)

Las patologías más comunes Leucemias (48%), Linfomas (12%) y Tumores del Sistema Nervioso Central (9%).

56% de los casos registrados corresponde a hombres y 44% a mujeres.

Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil

Cada 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil, la idea es hacer conciencia e informarnos sobre la importancia de un diagnóstico temprano. La mejor lucha que podemos darle al cáncer es la PREVENCIÓN.

El día fue instaurado en 2001 y se celebró por primera vez un año después.

Fue creado por la Organización Internacional de Cáncer Infantil, CCI (antes conocida como ICCCPO, Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer), una red formada por 177 organizaciones nacionales de padres de niños con cáncer, de 90 países en los cinco continentes.

7 SEÑALES DE CÁNCER INFANTIL

Palidez, moretones, sangrado y dolor en los huesos

La palidez, puede ser un síntoma de anemia, peeero debemos estar alerta, si se va acentuando progresivamente

Los signos y síntomas de Leucemia se confunden con muchas enfermedades: infecciones, parasitosis, artritis, deficiencia de vitaminas, etcétera

Cuando un niño se sigue sintiendo mal a pesar de estar recibiendo un tratamiento, debemos hacer estudios básicos como una biometría.

Nódulos (bultos) o hinchazón, especialmente sin fiebre, ni dolor

En los ganglios se puede desarrollar un tipo de cáncer que conocemos como Linfoma

Todas las personas tenemos ganglios, son parte de nuestro sistema de defensas

Los ganglios no sólo se inflaman por cáncer, también por infecciones

PERO, si los ganglios siguen aumentando de tamaño, debemos pensar en un Linfoma

Pérdida de peso, fiebre, tos, falta de aire, o sudoración nocturna

Los tumores en tórax pueden ser ocasionados por Linfomas, Leucemia o Tumores Sólidos

Un niño que bajó de peso, tiene tos y falta de aire

Un niño con fiebre y sudores nocturnos que empapan su ropa

Nos debe hacer pensar en la posibilidad de cáncer

El cáncer que produce tumores dentro del tórax se confunde con neumonías y bronquitis

Pupila blanca, estrabismo

La pupila blanca, es el primer dato de cáncer en la retina

El tumor maligno de la retina se llama Retinoblastoma

Si es detectado a tiempo, es susceptible al tratamiento que permite salvar su vida, y, muchas veces también el ojo.

No es curable cuando hay metástasis

Inflamación abdominal

Los niños pueden desarrollar tumores malignos en el abdomen

Tumores malignos más frecuentes en el abdomen:

Tumores en riñones (en uno o ambos)

Tumores en glándula suprarrenal (estructura sobre la parte superior del riñón)

Tumores en hígado

Linfomas (en ganglios abdominales)

Tumores de ovario

Tumores de tejidos blandos

Normalmente se piensa en problemas como parasitosis, obstrucción intestinal, estreñimiento.

En ocasiones los pacientes entran a cirugía por sospecha de apendicitis y se encuentra un tumor

Es importantísima la revisión médica, si no se revisa y se palpa el abdomen no vamos a detectar que hay un tumor. Puede no haber otro síntoma más que el aumento de volumen abdominal

Dolor de cabeza, vómito

Los tumores cerebrales, son muy frecuentes en niños

Hay que poner mucha atención, si su intensidad incrementa progresivamente, si es constante, incluso matutino, si es un dolor que despierta al niño.

OJO, si hay vómito sin relación con un problema gastrointestinal

A un niño, le puede doler la cabeza, por otras causas como: infecciones, traumatismos

PERO, si la señal persiste a pesar del tratamiento, debemos estar alertas sobre un posible tumor.

Dolor en piernas, brazos, o hinchazón

Pueden ser tumores que derivan del hueso, o de tejidos blandos como músculo

Son muy agresivos

La mayoría de los pacientes llegan en etapas muy avanzadas porque no se sospecha que puede ser un tumor

Se confunden con “golpes” o infecciones

En etapas avanzadas, la posibilidad de morir es muy alta

Ante la duda, se debe hacer un estudio radiológico.