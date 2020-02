Cásate con Martha Debayle: Parejas finalistas

Liza González Bringas

Eduardo Moreno Mohar

En el funeral de su abuela, lo vi con dos rosas en la mano y le pregunté: ¿son para tu novia?; a lo que me contestó: no, son para mis hijas…ya no tengo novia. ¿Y tú, sales con alguien? Ambos divorciados y con dos hijas de edades parecidas, nos aventamos a creer de nuevo. Él dice que esto no es una segunda oportunidad, pues cada persona es única. Admiro cañón su capacidad para sortear a 5 mujeres, el convivio del fin de semana que nos toca a todos juntos, es todo un reto. Separar perfecto espacios y tiempos, comprendiendo que cada una tuvo que reconstruir también a su familia desde otro lugar, nos ha dado grandes lecciones. El casarnos no estaba en los planes, pero el año pasado me sorprendió con anillo, quería completar el círculo de nuestra historia: mientras la raíz esté fuerte, todo estará bien. Pero de repente, las universidades de las niñas y la baja de trabajo, nos hizo dejar el plan en pausa con mucha tristeza. Esperamos con ilusión, podamos retomarlo y cumplirlo.

Alonso Ortiz

Isadora Zafra

¿Una historia de amor en 15 puntos? Challenge accepted. 1. La conozco afuera del baño del trabajo. Romántico, No? 2. Salimos 2 veces

3.Se muda a Francia 4. BBM diario, Skype los fines 5.Voy a verla después de 8 meses 6.Viajamos por Francia y le pido que sea mi novia en la torre Eiffel 7. ¡Me rechaza! 8.Regreso al DF, corazón roto. Nos ignoramos 1 año 9. Se muda a Playa, coincidimos.

Tiene novio. Me retiro 10. Viene a México, me busca, es soltera, todo cuadra. Empezamos a salir (otra vez) 11.Es inquieta. Se va a vivir a un circo a Saltillo 12 .¡Si! Adivinaron: voy a Saltillo, manejando.13.Otro joven conquistador le lleva mariachis a la misma persona que yo iba a ver. 14. Decido ponerle fin a la historia que inició hace 2 años. Y en la romántica ciudad de Saltillo (y no en Paris), por fin acepta ser mi novia. Hoy, 6 años después, sé que es el momento ideal para casarme y como las cosas clichés con ella no funcionan, el paso 15 para cerrar esta historia, es proponerle matrimonio en una cabina de radio.

Michel Adrián Muñoz Tena

Andrés Bernot Rueda

Siglo XXI. Siempre la tecnología te ayuda, pero en raras ocasiones te prepara para la vida que soñaste y nunca pensaste lograr. Año 2016, 3 de mayo; fue el día de nuestro primer contacto por Facebook, dónde un mensaje fue suficiente para reconocer que había algo especial.

Sin conocernos, y pese a los consejos de tus amigos, te subiste a un avión y nos

encontramos. Nerviosos, incrédulos y con miedo, Los Cabos fue el testigo; de

ahí, tus ojos y tu sonrisa se quedaron conmigo, tres meses en distancia nacional,

dos meses cruzando el charco, hoy entiendo que él que quiere, puede y nosotros pudimos. Nada ha sido suficiente para separarnos, ni el espacio, ni los chismes, ni el mismísimo tiempo, pues claro, de lejos nada es sencillo. Hoy son casi 3 años compartiendo casa, pero en todo este tiempo jamás imaginé que un “hola” pudiera llevarnos a París,

dónde el mismo día, ninguno sin saberlo, ambos nos elegiríamos para toda la vida.

De la mano, cómo aquel día, tú y yo: siempre juntos.

Armando Sánchez

Dafne Mcintosh

Esta historia se llama: la conspiración del amor. Todo comenzó al regreso de un

viaje. En el vuelo, estaba una hermosa mujer, la observé y solo quedó en eso;

admiración total. Al mes, en mi trabajo, me presentaron a una persona, ¡era la

misma mujer de aquel avión! Cada vez que ella pasaba sentía su mirada y ella la

mía, había algo en el aire. Un día me invitaron a una fiesta y los misterios de la

vida hicieron su magia. ¡Ella estaba ahí!

Al día siguiente la invité a salir y nos divertimos por horas. Estaba loco por ella

y ella loca por mí. Al mes me fui a Italia. Estando allá comencé a extrañarla, esto

era un sentimiento nuevo para mí. Frente a la fontana de Trevi, le llamé y le dije

“Tú vas a ser mi esposa” ella se río, pues llevábamos nada de novios. Después 2

años 6 meses, llegó el día más hermoso de mi vida… El 08/10, frente al pabellón

de Italia en Epcot, me arrodillé y le dije ;cásate conmigo;. El momento fue único

y el lugar se llenó de magia. Y es así, que supe que estábamos destinados a conocernos.

Cristian Torres Carrera

Leticia Stahl Medina

Y dije “Yo los declaro Marido y mujer”. En ese momento pensé: yo quiero ser

protagonista… Integrante de una congregación religiosa por 26 años,

Sacerdote por 10 años; un padre muy padre y un padre muy feliz. Pero faltaba

algo; había un sentido de soledad profunda, faltaba “un Dios” a quien pudiera

tocar y abrazar físicamente. Abril 2018 decido dejar TODO y colgar la sotana …

para aventurarme a la historia más emocionante en busca de mi destino.

Inicio para vivir y sobrevivir en el juego de la vida, ya no como entrenador sino dentro

de la cancha, abierto a encontrar ese “Dios” tangible. Una novia, otra novia, otra

y otra… y MUCHOS topes contra la pared, hasta que la encontré, bueno, ME DEJE

ENCONTRAR. Una llamada, una cita, el primer beso y darme cuenta que es con

quien quiero estar toda la vida, es el amor de mi vida, la más guapa e inteligente, la

que más ama, la más cariñosa, la que todo lo da y no se reserva nada, a la que quiero

y amo con todo mi corazón y me quiero casar con ella.