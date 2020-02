Quisiera saber quién protege al ex priísta Juan Vera Carrizal: Silvia Ríos

Yo quisiera saber quien protege a Juan Vera Carrizal, quien perteneció al PRI, ya que a pesar de que existe una orden de aprehensión en su contra y la Fiscalía nos ha dicho que sabe sus movimientos, tienen registros telefónicos, no lo pueden detener, señaló Silvia Ríos, hermana de la saxofonista María Elena Ríos quien fue agredida con ácido en Oaxaca.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, dijo que la campaña de desprestigio que lanzó Vera Carrizal contra su hermana es un show mediático por el que este sujeto pagó a una empresa en Puebla para la difusión de los audios y videos que se han difundido a través de redes sociales. "Si están saliendo videos que tuvo ella de manera íntima eso no va a desvirtuar el delito que Juan Vera Carrizal cometió", señaló.

"No sabemos por qué la @FISCALIA_GobOax no lo puede detener...mi hermana está muy mal con todo esto que está pasando": Silvia Ortiz #EnVivo con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico https://t.co/LZSsgywzwA — Así El Weso (@elwesomx) February 12, 2020

Anticipó que procederán legalmente por la difusión de los videos y audios sin el consentimiento de su hermana y cuestionó nuevamente que la Fiscalía de Oaxaca no haya podido detener a Vera Carrizal pese a tener información suya, y a que uno de los implicados ya declaró que trabajó como albañil para Vera Carrizal, quien le habría pagado para perpetrar el ataque contra María Elena.

Acusó que el gobierno de Alejandro Murat no está haciendo su trabajo en materia de justicia aunque sí le están proporcionando la atención médica y agregó que no están buscando dinero la salud de su hermana, "seguiré luchando para que el caso de mi hermana se aclare y no se repita y que las autoridades hagan su trabajo", finalizó.