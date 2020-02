¿Cómo eliminar las cicatrices de acné?

Isela Méndez, dermatóloga Egresada de la Escuela Médico Militar. Con sub especialidad de Cirugía Dermatológica y Dermatología Oncológica en el Centro Dermatológico Pascua.

Acné facts:

85% de la población sufrirá acné en algún momento de su vida

Afecta al 70 % de los jóvenes a nivel mundial

7 de cada 10 adolescentes en México sufren acné

11% de los pacientes con acné desarrollan trastorno depresivo

98% de los pacientes tienen lesiones en el rostro

Solamente el 10% de los pacientes buscan ayuda con el dermatólogo

Hasta el 50% de los pacientes relacionan un empeoramiento de las lesiones cerca de su período menstrual.

Es una inflamación crónica de la unidad polisebácea por retención de sebo. Se caracteriza por lesiones comedogénicas o espinillas, pápulas, pústulas, puede haber abscesos, quistes, manchas y cicatrices. Predomina en cara, espalda y pecho.

Podemos clasificar el acné depende el tipo de lesiones que predominen: si hay más cicatrices, acné cicatrizal; si hay más comedones, acné comedónico, si hay más pústulas, acné pustuloso, etc.

Existen 3 tipos de acné:

Leve

Moderado

Severo

El acné se desencadena por tres factores principales:

Genético, es decir la carga genética que nos hace propensos a tener más o menos granitos.

Hormonal, las hormonas provocan cambios en la piel, principalmente en la adolescencia o enfermedades como Síndrome de ovario poliquístico.

Bacteriano, incremento de Propionibacterium acnes, bacteria que provoca el acné, misma que provoca inflamación.

El acné NO se ha vinculado con la alimentación

Los mejores tratamientos son:

Micropunción eléctrica. (Nanopore) con el cual se realizan micropunciones logrando realizar múltiples microcanales que quedan abiertos por 10 minutos para introducir principios activos como factores de crecimiento de fibroblastos.

Finalmente se sella el procedimiento con un retinol al 4% para sumar el efecto del peeling, este tratamiento es excelente y lo podemos complementar con ácido hialurónico NO reticulado junto con las microaguajas, se aconsejan 3-6 sesiones una por mes dependiendo la severidad.

Láser CO2 fraccionado: es el gold estándar para cicatrices, rejuvenecimiento, fotodaño, queratosis actínicas, este tratamiento es por medio de un láser de carbono, el láser realiza macrozonas termales un promedio de 100 por cm2, llegando hasta la dermis ocasionando un calentamiento de más de 70 grados centígrados, la recuperación es de 10 días con unos puntitos en la cara,(si se puede ir a trabajar con protector solar) podemos sellar el tratamiento con factores de crecimiento.

Microagujas de Radiofrecuencia, estas son 25 agujas de oro en cada cm2, que cuando penetran gracias a la radiofrecuencia igual se llega a un calentamiento de 67°C la ventaja de este procedimiento es que podemos regular la profundidad, según el área a tratar, no es la misma profundidad que deseamos en frente vs mejillas, o en piel gruesa vs piel fina.

Ácido hialurónico reticulado se utiliza la molécula más pequeña de ácido hialurónico (vital) o una concentración de hialurónico entre el 12 y el 20%, (vital ligth, bellotero hydra) este actúa como si resanáramos la piel, si hay cicatrices muy anchas tipo varicela ayuda muchísimo, y en si depositándolo en pequeñas cantidades en toda la piel, va a mejorar mucho su aspecto.

Se puede hacer una combinación de estos tratamientos con una separación de 1-2 meses entre ellos. También se hace en pieles sin cicatrices, el resultado va a ser una piel joven, al mantener al fibroblasto activo. Por supuesto se tienen que cuidar del sol, pero eso es siempre aunque no se realicen estos procedimientos.

AAPE: por sus siglas en inglés significa extractos proteicos avanzados derivados de células madre, es un producto biotecnológico único utilizado a nivel mundial que combina factores de crecimiento secretados por células madre, colágeno y antioxidantes para estimular la reparación y revitalización de la piel y del pelo. Son proteinas que se unen a las células y les dan señales para lograr crear, reparar y remodelar el tejido. En AAPE existen mas de 300 factores de crecimiento específicos, seleccionados y purificados, para la regeneración de la piel que se traduce en rejuvenecimiento y estimulación de crecimiento y fortalecimiento del pelo.