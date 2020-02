Yo no veo ningún ataque a Instituto Nacional Electoral (INE) desde el gobierno, lo que hay es una realidad distinta que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, no es capaz de asimilar donde la Cámara de Diputados no le está aprobando lo que pide, aseguró el consejero electoral José Roberto Ruiz en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar,afirmó que lo que el conejero presidente buscó con estas declaraciones, fue distraer respecto a la irregularidad que cometió al adelantar la ratificación del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

Acusó que lo que sucede es que Córdova 'y su grupo' quieren mantener sus privilegios y se sienten como 'niños héroes de la democracia exagerando su papel de oposición'.

Finalmente, el consejero José Roberto Ruiz también negó ser 'el consejero de Morena en el INE' asegurando que esa narrativa la construyó el consejero presidente Lorenzo Córdova y en su momento el consejero Baños.