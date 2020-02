Ganadores del Oscar 2020

Erick Estrada, crítico de cine. Fundador de Cinegarage, sitio web enfocado a la crítica cinematográfica.

Ayer por la noche, fue la edición número 92 de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood premió a las mejores producciones y los artistas más destacados en una ceremonia que, por segundo año consecutivo, no tuvo conductor.

Entre gritos y ovaciones, este domingo una película surcoreana hizo historia en los premios Oscar. Parasite se convirtió en la primera cinta de habla no inglesa en ganar el galardón a la mejor película.

GANADORES

Mejor película: Parasite

Mejor dirección: Bong Joon-ho, Parasite

Mejor actor: Joaquin Phoenix, Joker

Mejor actriz: Renée Zellweger, “Judy”

Mejor actor de reparto: Brad Pitt, Once Upon A Time… In Hollywood

Mejor actriz de reparto: Laura Dern, Marriage Story

Mejor guion original: Parasite

Mejor guion adaptado: Jojo Rabbit

Mejor película de animación: Toy Story 4

Mejor corto de acción: The neighbors’ window

Mejor corto animado: Hair Love

Mejor diseño de producción: Once Upon a Time in… Hollywood

Mejor vestuario: Little Women

Mejor documental: American Factory

Mejor corto documental: Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)

Mejor edición de sonido: Ford v Ferrari

Mejor mezcla de sonido: “1917”

Mejor dirección de fotografía: “1917”

Mejor edición: Ford v Ferrari

Mejores efectos especiales: “1917”

Mejor maquillaje y peinado: Bombshell

Mejor película internacional: Parasite (Corea del Sur)

Mejor banda sonora: Joker

Mejor canción original: “(I’m Gonna) Love Me Again”, Rocketman

Sobre la historia del Óscar

El Oscar es entregado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

La Academia se estableció en mayo de 1927.

Inicialmente, la Academia estaba integrada por 36 personas, entre actores, directores e, incluso, ¡abogados!

Louis B. Mayer y algunos amigos cercanos fueron los encargados de fundar la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Hoy en día, está conformada por cerca de 7,000 miembros votantes.

La primera entrega se realizó el 16 de mayo de 1929.

La primera cinta en ganar como Mejor Película fue Alas de William A. Wellman.

El primer largometraje a color que ganó la estatuilla como Mejor Película fue Lo que el viento se llevó en 1940.

La entrega número 25 fue la primera en ser trasmitida por televisión, el 19 de marzo de 1953.

Los primeros Oscar fueron entregados en el famoso Hotel Roosevelt de Hollywood.

Fue Margaret Herrick, bibliotecaria de la Academia, quien puso el nombre al mencionar que la estatua le recordaba a su tío Oscar.

Óscar by the numbers

$ 149 millones: Es lo que ABC ganará en ingresos publicitarios por transmitir los Oscar

$ 130 millones: Es el impulso económico anual que Los Ángeles ve de ser el anfitrión de los Oscar.

Más de $ 100 millones: Es la cantidad que Hollywood gasta en la temporada de premios cada año.

29.6 millones: Es número promedio de espectadores para los Premios de la Academia

$ 15 millones: Es el aumento promedio en las ventas de taquilla para un ganador de Mejor Película.

$ 105,000: Es lo que pagará una pareja para asistir a la fiesta de Vanity Fair Oscar y sí, esta es la fiesta más cara de la noche.

$ 72,000: Es lo que cuesta publicar un anuncio en la página uno de The Hollywood Reporter durante la temporada de los Oscar.

La estatuilla

El Oscar fue diseñado por Cedric Gibbons.

La estatuilla fue esculpida por George Stanley.

Originalmente, la estatuilla era de bronce bañada en oro. Hoy se realiza con una aleación de metales.

Durante los años de la II Guerra Mundial, el premio se fabricó en yeso.

La altura de la estatuilla es de 34.2 centímetros.

Su peso es de aproximadamente 3 kilogramos.

En 1931, Margaret Herrick, secretaria ejecutiva de la Academia, comentó que el premio se parecía mucho a su tío Óscar. A pesar de ello, el nombre “Oscar” comenzó a utilizarse oficialmente hasta 1939.

Más de 3,140 trofeos se han entregado desde 1929.

Un Oscar vale un dólar, desde el año 1950 los ganadores firman un contrato que les prohíbe vender la estatuilla sin antes ofrecérsela a la Academia.

¿Quién elige a los ganadores del Oscar?

Los miembros de la Academia, que en la actualidad ascienden a unos 8,000, son responsables de emitir los votos que deciden quién saldrá ganador en cada categoría.

La ronda final de votación se cerró el 19 de febrero, fecha en la que PriceWaterhouseCoopers cuenta los votos. Según el sitio web de la Academia, solo dos socios de PWC conocen los resultados hasta que se abren los sobres el día de los premios