En esta ocasión Juan Manue Oria nos trae hasta “Hora 25” el nuevo sencillo de Tower of Power, Step up, con sus más de 52 años de experiencia en el Funk, originarios de Ockland, California que en marzo dejarán salir su álbum. Steve Cupka y Emilio Castillo son las bases de este Tower of Power.

Y lo que él llama sangre nueva, a cargo de Uché, nos deja un surgido de American Idol, en su trabajo independiente, el sencillo Whatever.