Los beneficios del registro biométrico que están haciendo los bancos

El mayor beneficio del registro biométrico de los bancos es la seguridad de los clientes para evitar el robo de identidad, y menor tiempo en las operaciones en las sucursales. Y aunque el 30 de marzo entra en vigor esta modalidad hay algunos puntos que debes saber para realizar con éxito el proceso.

1) Acudir a la sucursal del banco donde seas cliente

2) Presentar tu INE vigente

3) Realizar el procedimiento de registro de huellas dactilares y aunque la ley dice que sean sólo seis huellas, diversas instituciones ampliaron el registro a las 10 huellas

4) Si eres cliente de varios bancos basta con acudir a uno sólo para sumar tu registro a la base única biométrica de todos los bancos

5) El proceso es gratuito y no está condicionado a la contratación de algún producto bancario

6) No es un proceso obligatorio para los clientes, es por invitación y el banco no puede negar el servicio sino todavía no estás en la base biométrica

7) Algunos bancos, por iniciativa propia, también realizan un registro facial para ofrecer todavía más candados

8) Con el registro biométrico el cliente puede ahorrar la mitad del tiempo actual para realizar una operación que requiera identificación como retiro o apertura de cuentas

9) Aunque hagas todas tus operaciones en línea también serás invitado a sumarte al registro

10) Por el momento la Condusef no tiene registro de quejas sobre el proceso de biométricos