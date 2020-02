No hay Estado en Chilapa: María Elena Morera

Hoy dominan ‘Los Ardillos’ frente a ‘Los Rojos’, en Chilapa tienen el control y hay paz narca; así lo aseguró la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera en el espacio de “Así las Cosas con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Morera detalló que la gente vive en tal pobreza y bajo un sistema educativo que no les permite conocer sus derechos. Afirmó que las actas de defunción se las cobran en 50 mil pesos, lo que pone de manifiesto el abandono en que viven.

Aseguró que en el año pasado se contabilizaron 243 personas desaparecidas, lo que calificó como una enorme tragedia, pues al no haber investigación, la gente no puede reconocer a sus muertos.

Afirmó que los niños no van a la escuela porque sus padres no tienen dinero para mandarlos y viven con un miedo terrible, disputas familiares por siembra de droga, entre otros problemas que no pueden ser ajenos al gobierno.