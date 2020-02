¿Cómo han cambiado las dietas y la cultura del fitness?

Nathaly Marcus, nutrióloga funcional. Directora y Fundadora de Bienesta Medical Center.

¿Cómo han evolucionado las dietas?

Siglo XIX: El poeta Lord Byron vivía constantemente a dieta, según los historiadores. Su régimen consistía en un menú a base de galletas, agua con gas y patatas bañadas en vinagre. A pesar de perder unos 30 kilos, murió a los 36 años. La Emperatriz Sissi fue víctima de la obsesión por el peso. Se considera que la monarca desarrolló anorexia y bulimia.

Comienzos del siglo XX: masticar cien veces: La ‘dieta’ de Horace Fletcher se convirtió en la panacea para perder peso. Su método consistía en masticar los alimentos un mínimo de cien veces, tras las cuales los restos de comida no se tragaban, sino que se escupían.

Años 20: contar calorías: La principal responsable fue Lulu Hunt Peters, una doctora norteamericana que convirtió su libro “Diet And Health With Key to The Calories” en todo un ‘best seller’. En él, la autora sentaba las bases de la nutrición tal y como la conocemos.

Años 30: la dieta Hay: William Howard Hay fue un doctor estadounidense al quien se considera padre de la Dieta Disociada, un régimen que divide los alimentos por categorías e impide mezclar ciertos tipos (por ejemplo, carbohidratos con proteína o fruta). No hay evidencias científicas de su efectividad.

Años 40: el racionamiento: El fin de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial convirtieron los años 40 en la década del racionamiento. Un estudio británico de 2011 sugería que el menú de racionamiento de los años 40 era más sano que la alimentación actual: contenía las cantidades diarias recomendadas de calcio, reducía el azúcar refinado, incluía cinco piezas diarias de fruta y verdura y era abundante en cereales.

Años 50: la dieta de la tenia: La soprano Maria Callas ingirió supuestamente una tenia (parásito que se aloja en el intestino) con el que consiguió adelgazar más de 30 kilos. Probablemente nunca sepamos si es o no verdad, lo que sí está claro es que estamos ante uno de los métodos de adelgazamiento (por llamarlo de alguna manera) más peligrosos de todos los tiempos.

Años 70: dieta Atkins: Aunque Kim Kardashian la haya puesto de moda ahora, la dieta Atkins surgió en los años 70. El doctor Robert C. Atkins difundió las ideas de esté régimen bajo en carbohidratos a raíz del libro “Dr Atkins’ Diet Revolution”. Sin embargo, los estudios realizados hasta la fecha no han encontrado ninguna evidencia de efectividad

Años 90: la Dieta de la Alcachofa: Es una invención de la prensa rosa. La dieta de la alcachofa no existe. Hace unos años, a Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, le recetaron unos comprimidos de alcachofa, fue la nutricionista Montse Folch. “Yo siempre he dicho que la dieta de la alcachofa no existe. Pero no me ha servido de nada: a los pocos días, la clínica se llenó de fotógrafos y de gente que pedía visita”.

2000: dieta Dukan: El doctor Pierre Dukan publicó su primer libro en Francia en el año 2000, y pronto su método se convertiría en uno de los grandes fenómenos dietéticos de la historia. La dieta Dukan basa sus menús en una alta cantidad de proteínas.

2010: dieta Paleo: Comer como un hombre de las cavernas se puso de moda en la última década. La idea es eliminar los ‘vicios’ de la dieta moderna (grasas ‘trans’, azúcar refinado…) y alimentarse a base de proteínas magras, frutas y verduras, frutos secos… Algunos estudios han demostrado su eficacia en la pérdida de peso y la resistencia a la diabetes, pero otros profesionales alertan sobre el riesgo de deficiencias de calcio y vitamina D que puede generar.

Nutrición 2010

El departamento de servicios de salud en los humanos (HHS) publicó una nueva versión de las recomendaciones que aún permanecen que son:

Come más frutas y verduras

Limita tu consumo de grasa saturada a no más de 10% de tu ingesta calórica

Disminuye tu consumo de lácteos altos en grasa

Limita tu consumo de colesterol a no más de 300 mg al día pero de acuerdo a los lineamientos dietéticos no son el árbitro de como come la mayoría de la gente.

La cultura también ejerce una influencia importante como el 2010 que fue una época de dietas de moda y locas como la de juicing o solo comer jugos, y eliminar alimentos sólidos, baby diet food, dieta de comida para bebés fomentando a la gente en el internet a reemplazar un desayuno, comida y colaciones con tuppers con comida para bebé y tomando jugos y papillas llenas de vinagre de manzana con la esperanza de mejora la digestión o eliminar o suprimir el apetito.