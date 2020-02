PLAYLIST: Walter Martin

Abrimos semana con esta #PLAYLIST recomendación como es costumbre de Juan Manuel Oria quien nos trae esta mezcla de sonidos de Walter Martin, músico por treinta años de la banda de The Walkmen, que presenta su quinto álbum en solitario, una parte muy personal de sus emociones que convierten a sus melodías en cercanía.

La primer recomendación es October The Solidier es la historia de un soldado que logra regresar de la batalla para adoptar a una niña una familia y contar sus vivencias, ambas melodías corresponden al álbum The World at Night, en donde nos invita a escuchar estar historias que Oria nos comparte y asegura que nos dejarán buenos momentos.