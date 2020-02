Un año complicado e intenso ¿cómo hacer que todo fluya?

Óscar Soto, astrólogo. Investigador y maestro de la astrología.

Comprendiendo la vibración del firmamento para ciclo 2020

2020 es un año trascendente desde el punto de vista astrológico, marcado por una alineación planetaria excepcional que traerá grandes movimientos a todos los niveles.

No se trata de un año tranquilo, al contrario, por ello comprender el movimiento de las mareas energéticas del ciclo 2020 proporcionará herramientas útiles para afrontar los cambios que vienen con una conciencia superior y prepararnos para adaptar nuestras decisiones en los tiempos correctos para transformar un año tan complicado e intenso en un ciclo luminoso, lleno de oportunidad, aprendizaje y evolución.

Les vamos a decir detalles específicos para cada uno de los 12 signos del zodiaco, las cuales incluirán recomendaciones para las personas nacidas bajo la influencia de cada uno de los signos zodiacales.

Recomendación Aries:

Tomas las relaciones con calma, será un ciclo muy activo y enriquecedor, debes ser tolerante pues muchas de tus relaciones necesitarán ser transformadas y corregidas. Si actúas de forma impulsiva pondrás en riesgo vínculos con personas importantes, no tires demasiado de la cuerda. Emplea la energía de este año en fortalecer tus relaciones expresando cosas positivas hacia los demás.

Recomendación Tauro

Será un ciclo importante y transformador a nivel emocional, vivirás situaciones que te enseñarán a valorar lo que tienes, no te centres en miedos ni ideas negativas, hay muchas cosas que no están en su lugar, pero la energía de ese año te enseñará el camino para cambiar de forma de vivir, confía y no veas enemigos donde no los hay.

Recomendación Géminis

Sentirás necesidad de aclarar viejos asuntos, realizarás trabajos espirituales que traerán luz a tu mente. Evita meterte en asuntos que no te corresponden o saldrás perjudicado, podrás sentir mucho ruido alrededor de problemas de personas de tu entorno. Tus creencias e ideas serán sustituidas por nuevas corrientes de pensamiento, ten precaución con hablar de más y cuida el tener conocimiento pleno de lo que firmes y con lo que te comprometas, será un ciclo complicado pero lleno de conocimiento.

Recomendación Cáncer

El rumbo de tu vida se encuentra cambiando de dirección, lo que hagas o digas durante este año podrá volverse público con facilidad, asegúrate de expresarte noblemente de los demás. La relación con jefes o personas de autoridad podría tener fricciones, recuerda cual es tu lugar a pesar de que sientas que puede no reconocerse tu esfuerzo, no pongas en peligro por discusiones espontáneas tu carrera.

Recomendación Leo

Es un año donde tienes que mantenerte muy alerta y observador, estudia las ofertas laborales que recibas pero analiza bien a la hora de dar un salto, puedes sentir que tus circunstancias te tienen atado y en un lugar incomodo e incluso inmerecido, espera porque se darán ajustes de forma natural que te permitirán crecer, pero un poco más hacia adelante. La paciencia puede ser tu mejor arma y la impaciencia tu peor enemigo durante este año.

Recomendación Virgo

Tendrás tantas cosas que hacer durante este año que por momentos te sentirás muy agobiado, mantén la calma en materia de empleados o relaciones laborales, habrá muchas trabas y obstáculos, con mucho esfuerzo pero irás logrando hacer que las cosas fluyan. Tendrás muchas satisfacciones por trabajos realizados y finalmente prosperidad. Tendrás que negociar para llegar a soluciones ante los diferentes problemas.

Recomendación Libra

Durante este ciclo la vida te exigirá mucha energía y dinamismo, aplica tu liderazgo de forma inteligente o tendrás un año por delante lleno de tensiones y disgustos. Este año te pide concentración pues será de mucho esfuerzo, renovarás tu imagen y cuidarás más de tu cuerpo. Tendrás que asumir más responsabilidades de las habituales, si este año controlas tu temperamento conseguirás cuanto te propongas.

Recomendación Escorpio

Será un año para tomar conciencia de lo que tienes y planificarás nuevas formas de gestión a nivel financiero. Tendrás que deshacerte de muchas cosas que ya no te sirven, mejor escucha lo que la vida te está diciendo que debes soltar, si tratas de aferrarte a lo que ya no debe seguir en tu vida atravesarás momentos dolorosos. Pon atención a nuevas propuestas de negocio y laborales, habrá puertas interesantes abriéndose.

Recomendación Sagitario

Te falta mucho trabajo que hacer a nivel emocional y mental durante este año, necesitas acomodar muchas ideas, has venido viviendo un ciclo desgastante, tu energía requiere de no precipitarse y dar tiempo para que veas donde quieres estar. Durante este año se abrirán nuevos horizontes, será entonces momento de ponerte manos a la obra, pero de momento no te aceleres pues este año todo cambiará de lugar, cuando las aguas se calmen será momento de actuar.

Recomendación Capricornio

Se te juntarán muchos asuntos durante este año, la energía de este ciclo te obligará a estructurarte y tomar decisiones. Que tus pasos vayan siendo lentos pero bien dados pues están en juego asuntos muy importantes y el éxito o fracaso de los mismos dependerá de tu capacidad para discernir y elegir entre lo que es mejor para ti y para tu familia. Será un año que traerá fortaleza a tu vida, la primavera traerá grandes novedades para ti. Escucha lo que la vida te va diciendo. Meditarás mucho sobre tu futuro sentimental.

Recomendación Acuario

Estas en las puertas de cambios que transformarán tu realidad y que tendrán gran impacto en tu vida. Permite que la energía de este año abra tu corazón, tus sentimientos cambiarán mucho durante este ciclo y verás con otros ojos a muchas personas que hasta este momento son próximas. Tendrás que decidir si dejar ir a alguien con quien te unen sentimientos profundos o si por el contrario el guion exige un paso más. Por ello evita los cambios súbitos durante la primera mitad del año, la segunda mitad del año será más definitiva en todos los sentidos.

Recomendación Piscis

Existirán muchas dudas durante este año sobre el camino que tus proyectos deben seguir. Trabaja mucho tu respiración y evita adelantarte demasiado a los acontecimientos. Vivirás varios periodos durante el año donde las cosas parecerán no fluir, aunque probablemente no sean momentos agradables te servirán para ver cosas que no estabas viendo y gracias a esos procesos encontrarás mejores oportunidades. No planifiques muy a largo plazo porque el rumbo de los acontecimientos darás giros inesperados, haz lo que puedas dentro de lo que puedas sin más.