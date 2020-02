Clases de Kabbalah: Reglas espirituales del amor y la pareja

Ariel Grunwald, maestro espiritual y empresario.

La Kabbalah nos enseña que si realmente invertimos en la vida de pareja y aprendemos cómo desarrollar esa relación sólo entonces esto se llamará “amor”.

Los mitos del amor y las relaciones:

¿Se trata de mariposas en la panza? ¿De que el otro me “complete”?

¿Cuál es el verdadero propósito de una relación de pareja? Hay alguien el mundo con el que puedo conectar, que saca lo mejor de mí, hay una parte de nosotros que está oculta hasta que encontramos a alguien para compartir nuestra vida.

Hay partes de nuestro ser que se liberan y ese es el propósito de las relaciones de pareja, algunas veces un amigo puede hacer eso, otras un mentor puede hacerlo, pero en la mayoría de las veces ocurre en una relación.

La razón por la que las relaciones terminan es porque tratamos de llenar nuestros vacíos

Muchas veces pensamos que si tenemos más dinero, un mejor trabajo, más cariño, seríamos más felices, constantemente ponemos en nuestra felicidad en lo que la otra persona hace o no.

El universo creo al hombre y a la mujer diferentes para que cuando se junten se completen

El mito del amor romántico

El amor romántico es el que nos venden en las películas. En donde se muestra a parejas que comparten absolutamente todo y que están en un estado de fusión infinito. Pero esto además de un mito es algo realmente peligroso.

En una pareja debemos tener presente nuestra propia identidad porque si no podemos llegar a perderla. Es como el error de pensar que todos tenemos una media naranja. Si no encuentras tu otra mitad dentro de ti mismo, nunca se manifestará en el exterior. Un ser completo no sufre por deseo, no necesita, y tampoco rechaza.

Si bien sí existen personas capaces de despertar en nosotros sentimientos, atracción y deseos. Todo ello nos puede llevar a desear iniciar una relación sentimental y a querer compartir con ella nuestro tiempo, pero eso no implica que hasta el momento no estuviésemos completos.

Realmente no existe nada más fuerte que el amor universal. Vivir en la naturaleza y la conexión con las plantas y cuidar nuestra alimentación. Luego cuando hay amor en una relación, no hay apego, uno no siente miedo a perderla, si hay miedo es imposible amar, si no se ama tampoco puedes ser correspondido sinceramente. Si al final sucede lo peor es porque tenía que ser así. Es perfecto, algo mejor habrá esperándote y si no aparece, disfruta la soledad. Dentro de ti es donde está el amor, cuando lo encuentras de verdad y en ti, no hay lugar para el miedo, el resto se hace solo. No busques fuera.

¿Cuáles eran las reglas básicas que hablábamos años atrás?

La independencia y el individuo en las relaciones

¿Por qué fracasa una relación amorosa?

Es muy difícil generalizar, porque cada relación es un mundo, al igual que lo es cada persona. El apego es miedo y el miedo nos lleva la oscuridad emocional, en el peor de los casos a la manipulación. Si no puedes vivir sin algo o alguien, si tienes esa creencia, es que no estás preparado para amar. El amor es libertad y lealtad. No hay preguntas no hay dudas, no hay miedo, solo sucede.

De cualquier forma recuerda que cada fracaso te enseña algo nuevo. No debemos recordar solo el dolor, sino también centrarnos en que es una oportunidad para crecer y aprender. De los errores también se aprende, y mucho. Es mejor aceptar la situación cuanto antes y decir adiós al victimismo. No te llevará a nada.

Las relaciones desde una perspectiva espiritual

alimentarse de lo externo vs interno

ideas fundamentales para una relación plena

Las relaciones como un emprendimiento

Qué cuidados requiere una relación

Cómo enfocar desde el principio o en el camino