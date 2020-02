¿Cómo impacta el desarrollo sensorial en la alimentación de los niños?

Monserrat Díaz Zafe, médico Pediatra.

Puntos clave para el desarrollo sensorial:

El adecuado desarrollo de los sentidos son la base para un desarrollo cerebral sano que permita el aprendizaje.

El proceso de desarrollo del cerebro durante los primeros 1000 días está dirigido por procesos secuenciales y temporales que van a determinar que un niño tenga un cerebro sano.

El mundo se percibe a través de 7 sentidos que permiten entender que sucede en el entorno.

Que un niño no duerma bien, no pueda dejar la mamila o no quiera comer no sólo es por berrinche, puede ser un problema de integración sensorial.

Desarrollo de los sentidos ¿Qué son?

Para poder hablar de los sentidos, debemos comenzar hablando de desarrollo cerebral ya que es aquí donde comienza todo. El cerebro dentro de su proceso de desarrollo (que inicia durante el embarazo) presenta 3 grandes etapas que son proliferación, migración, organización y mielinización neuronal.

Sí observamos esto en una línea de tiempo significa que: 1ro se forman las neuronas, luego viajan al área cerebral donde van a hacer su función (visual, auditiva, lenguaje, etc.), perfeccionan sus capacidades y se cubren de una capa de grasa que permite transmitir de forma rápida la información de un área a otra.

Aquí hay 2 conceptos esenciales que quiero recuerden porque son toda la sabiduría de la pediatría:

Procesos secuenciales y temporales.

Esto quiere decir que tienen fecha de inicio y fin (señalizaciones a través de encendido y apagado de genes) que es necesaria un área de desarrollo para la siguiente.

¿Cómo influyen los primeros 1000 días en el desarrollo de los sentidos?

El período secuencial y temporal más importante en la vida de un ser humano son los primeros 1000 días, (270 días del embarazo y 470 de los primeros 2 años). Un concepto que actualmente escuchamos en reiteradas ocasiones debido a su. En estos 1000 días el cerebro va a crear las estructuras de base de los 7 sentidos y de cada una de las áreas del neurodesarrollo para la adquisición de habilidades futuras, sólo se crean en este período y la secuencia correcta en su desarrollo va a determinar un desarrollo cerebral sano.

¿Cuáles son estos los 7 sentidos? ¿No decían que eran 5?

Los 5 sentidos que tradicionalmente conocemos (vista, olfato, audición, gusto y tacto) se relacionan con otros dos: Vestibular, que nos van a dar la información del equilibrio y movimiento ocular y Propioceptivo: Que nos da la ubicación del cuerpo en relación con el espacio y la percepción de sensaciones corporales (hambre, sueño, frío, calor).

¿Qué determina que un niño no desarrolle de forma adecuada sus 7 sentidos?

El desarrollo cerebral está influenciado por múltiples factores durante los primeros 1000 días, por lo que se conoce como “multifactorial”. Es decir, están involucrados múltiples factores en cada etapa de la vida del niño.