Imposible esconder feminicidio con 10.5 mujeres asesinadas al día

Lorena Villavicencio, diputada por Morena aseguró en “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco que existe la preocupación por la desaparición de la figura de feminicidio, luego de que el Fiscal general Alejandro Gertz propusiera suprimir el delito de feminicidio con la Reforma de justicia en materia penal, y redefinirlo como un agravante del homicidio en el código penal único, solo porque es difícil acreditarlo.

La diputada dijo que el rechazo a la postura del Fiscal, obedece a que en el feminicidio existe la clara intención de afectar a la víctima en donde la mujer es vista como objeto, el feminicidio dijo es una pandemia por el hecho de ser mujer.

Villavicencio afirmó que no es posible esconder un fenómeno que está ocurriendo en el país en donde 10.5 mujeres son asesinadas al día, por lo que aseguró que las autoridades deben tener una perspectiva de género, pues el ministerio público no ha te no ha tenido la capacidad de darle seguimiento a las características de estos crímenes.