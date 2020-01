Nominados y ganadores de los Golden Globe

La temporada de galardones comienza a tomar forma y antes de hacer cualquier especulación, llega una de las mejores medidas sobre la dirección de la industria; la lista de nominados para los Golden Globe 2020.

Este fue un año con suficientes lanzamientos fuertes, como para considerar como posibles favoritos para las contiendas, entre nombres como Joker, Once Upon a Time in Hollywood y The Irishmen, es fácil pensar que el año fue uno con candidatos dominantes, sin embargo observando esta lista de nominados, es más que claro que hay gran diversidad presente.

La edición número 77 de la cita, inevitablemente presenta algunas sorpresas como la forma en que los diferentes servicios de streaming compiten, además de cambiante panorama para la televisión.

En categorías de TV, The Crown y Unbelievable de Netflix muestran su vigencia, mientra que la sorpresa de HBO llega con Chernobyl. Barry de Bill Hader también alcanza varias menciones, además de el reparto de The Kominsky Method.

Dentro de la materia de cine, Marriage Story aparece como un interesante undergod frente algunos más dominantes, como The Irishmen de Scorsese y Once Upon A Time… de Tarantino, ambas con cinco nominaciones. Mientras que la santísima Joker de Todd Phillips aparece en categorías de cajón, no figura en el abanico de categorías total con algunas menciones más puntuales dentro de la actuación.

La ceremonia tendrá lugar el 9 de Diciembre de este año, con Ricky Gervais que regresa como anfitrión de la noche. Una tradición forjada de manera reciente, tras el éxito de comediante al aprovechar esta noche para una rutina de humor negro y de confrontación a las celebridades.