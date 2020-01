Yo no he escuchado ninguna disculpa: Julian LeBarón

El activista, Julian LeBarón, menciono que fue una experiencia muy conmovedora ya que marcharon con muchas víctimas de violencia de todo el país.

Con respecto al recibimiento en el zócalo capitalino por parte de algunos simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julián relató que se gritaban insultos dirigidos a Javier Sicilia y a la familia LeBarón, sin embargo, comento que estos insultos venían de gente que no han sufrido la violencia en el país.

Reitero que ellos no están en contra del presidente Obrador, sin embargo, recordó lo ocurrido este fin de semana en Guanajuato y aseguró que en el país no paran las masacres. Además, mencionó que la violencia no debe de politizarse ya que dijo que los mexicanos estamos entre la vida y la muerte.

Destacó que se está creando una nueva fuerza en México para exigirle cuentas a la autoridad en el que aseguró que existe un monopolio en la seguridad por lo que se genera una gran impunidad en los delitos.

Por último, aseguró que nadie por parte del gobierno le ha ofrecido una disculpa por lo ocurrido en la caminata.