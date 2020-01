ExclusivaWFM: Oscar Adame presenta una entrevista con Devendra Banhart

Un material de 13 piezas verdaderamente íntimas en donde el cantautor experimenta con su reconocida mezcla de folk-pop con elementos tradicionales latinoamericanos. Se trata de un álbum que además cuenta con un enfoque muy particular, puesto que todas las piezas tratan de replicar al amor, compasión y enseñanzas de una madre.

Pero, a palabras del cantautor, no trata sobre cualquier madre, trata sobre las cualidades maternas de la música. «Hay una expresión de gratitud a la cualidad del arte y la música«, declaró, agregando que se ha dado cuenta de que «cuando me siento frustrado o vulnerable en una manera en la cual me da inseguridad, cuando me siento solo, cuando tengo miedo… todavía voy a la música o al arte para calmarme«.

Es por esta razón que por primera ocasión, el venezolano decidió acercarse a colaborar con su mayor influencia, la cantautora inglesa Vashti Bunyan que ganó un seguimiento de culto a mediados de los años noventa gracias al resurgimiento en la Internet de su único álbum hasta ese momento, el intimista Just Another Diamond Day (1970). «Yo sigo regresando a su música para encontrar esa consolación, para encontrar ese amor. Pero tengo mucha suerte en que soy amigo de ella», nos indicó en esta entrevista que también trata sobre su madre patria Venezuela.