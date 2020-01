Thanks For the Dance: El nuevo disco de Leonard Cohen

¿Cómo no acercarse a Thanks for the Dance con miedo de lo que va a sonar? Leonard Cohen fue demasiado grande. You Want it Darker, su álbum final, es sencillamente perfecto, la conclusión ideal para una trilogía imaginaria iniciada con Old Ideas en 2012 y continuada por Popular Problems en 2014. El 7 de noviembre de 2016, cuando murió, hacía apenas diez días que había lanzado ese disco de canciones sublimes, en el que anunciaba “Estoy listo, Señor”. Lo que podría haber sonado como oráculo siniestro sonaba en realidad a epifanía. Era el inmejorable epílogo para una larga carrera como delicado arquitecto de canciones y poemas.

Y entonces llegó el anuncio de su hijo Adam: Leonard había dejado algo más. Una pequeña colección de pistas de voz para que su heredero y productor, y los músicos que tantas veces interpretaron lo que sus canciones necesitaban, terminaran de darles forma.