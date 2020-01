¿De qué nos sirve ser más organizados?

Claudia Torre, organizadora Profesional de Espacios Certificada.

Les he compartido ya, desde hace 7 años, tips sobre orden, organización y cómo tener una vida más sencilla. Pero, ¿para qué? ¿Para qué quieres tener tu espacio organizado? ¿Para qué quieres que todo funcione en tu hogar? ¿Para qué quieres tener más tiempo? ¿Alguna vez te lo has preguntado?

Yo, desde que recuerdo tengo un alma gitana, y amo viajar. Viví en 5 países diferentes, y terminé trabajando en cruceros. Más adelante, ya con organizARTE y la Academia, empecé a darme cuenta que, como mi casa funciona gracias al orden y los sistemas que tengo en ella, tenía el tiempo para hacer las cosas que me encantan.

En mi caso, lo que amo son las experiencias. Y eso me ha llevado a buscar oportunidades de vivir cosas fuera de lo normal y llenar mi vida de recuerdos. Siempre me han gustado los conciertos, las exposiciones, las celebraciones, los eventos pop-up, las excursiones, los congresos, y todo lo que implique aprender algo nuevo y llevarme un lindo recuerdo en la mente y en el corazón.

Así que hoy te pregunto a ti, ¿Qué te gusta? ¿Qué te emociona?¿Qué te hace vibrar?

A pesar de que, para los 28 años ya llevaba mucho tiempo viajando y buscando experiencias, todo se intensificó cuando diagnosticaron a mi mamá con cáncer. El doctor nos dijo que a pesar de haber luchado con tratamiento de radios y quimios por un año y medio, tenía metástasis en 3 zonas diferentes, y que ya no había nada que hacer. Pero, fue mi mami la que nos animó a darle la vuelta a la situación y a sacar lo más positivo de ella: ¡Teníamos 6 meses para disfrutarnos como nunca!

Así que nos pusimos a escribir una lista de todas las cosas que quería hacer antes de morir, inspirados en la película “The Bucket List”, con Jack Nicholson y Morgan Freeman.

Hicimos nuestra lista, y nos pasamos los siguientes 6 meses con ella haciendo realidad cada uno de los puntos que mi mami escribió en ella. Fue una forma hermosa de enseñarnos a honrar la vida, y a no dar nada por hecho, porque esta vez, literal, no sabíamos cuando podía ser su último día.

Cuando murió, me di a la tarea de escribir mi propia lista. La llamada de atención había sido clara: cuando crees que las cosas le pasan a “otros” y “no a ti”, a veces la vida te da sorpresas, y nunca sabes si la siguiente puedes ser tú. Por eso, siguiendo el ejemplo de lo que me enseñó mi mamá, escribí una lista de las 100 cosas que quiero hacer antes de morir y me he dedicado los últimos años a hacerlas realidad. Hoy, te comparto mi lista, esperando que te motive no sólo a escribir la tuya, sino a hacer todo lo que esté en tus manos para llevarla a cabo y así llenes tu vida de #experienciasnocosas.

Crear mi propia empresa

Escribir un libro

Trabajar en cruceros

Viajar a los 5 continentes

Ver la Aurora Boreal

Pasar un Año Nuevo en Times Square

Patinar en Central Park en época Navideña

Recorrer todo Irlanda en coche

Tener mi propio RV (Camper)

Ser niñera en Londres

Viajar de mochila por Nueva Zelanda

Vivir en Madrid

Organizar un Catamarán

Fundar una Asociación de OP Esquiar en nieve

Comprar mi propio departamento

Viajar a Petra

Terminar una carrera universitaria

Crear mi marca de productos de organización

Tener mi programa de TV de organización

Preparar sushi yo sola

Conocer Tailandia

Conocer Australia

Pasar unas vacaciones en Bora-Bora

Ir a un Safari a África

Ser parte de un proyecto de beneficencia trascendente

Ir a un crucero con mi familia

Hacer un libro de fotos (tomadas por mí)

Nadar con delfines

Subirme a un globo aerostático

Ir de crucero a las Islas Griegas

Aprender a manejar standard

Ver Wicked en Nueva York

Conocer Egipto

Ir de vacaciones a Hawaii

Hacer un Makeover pro-bono a alguien que realmente lo necesite

Vivir sola

38. Casarme

39. Tener mi Academia de Organización Profesional

40. Ir a un RISE de Rachel Hollis

41. Soñar en otro idioma

42. Vivir un mes en la playa

43. Tener mi propio blog

44. Montar a caballo

45. Leer “La Divina Comedia”

46. Tomar una clase de “Patchwork”

47. Tomar una clase de barro

48. Asistir a la Convención Nacional de Organizadores Profesionales

49. Ir al concierto de Josh Groban

50. Ir al concierto de David Garrett

51. Vivir en Paris

52. Cuidar a alguien especial que esté enfermo

53. Diseñar un logo

54. Nadar con bioluminiscencia

55. Conocer el Taj Mahal

56. Ir al Salar de Uyuni y sacar fotos divertidas (Bolivia)

57. Ir al Festival del Globo en León, Gto

58. Ir al Festival Internacional de Cine de Morelia

59. Hacer un cortometraje

60. Ir a ver a las mariposas Monarca

61. Ver “The Blue Man Group”

62. Organizar una fiesta sorpresa

63. Salir en un video musical

64. Comprarme mi propia camioneta

65. Conocer en persona a John C. Maxwell

66. Ir a una conferencia de Ekhart Tolle

67. Ir a una conferencia de Tony Robbins

68. Cruzar la frontera MEX-USA a pie

69. Volver a comer las Rockefeller Oysters en Nuevo Orleans

70. Ver un O.V.N.I.

71. Vivir en Europa con mi mejor amiga

72. Vivir con mi hermana (las dos solas)

73. Viajar a Europa con mi papá

74. Besar a alguien famoso

75. Patinar en hielo en un lugar natural y abierto

76. Ayudar a un extraño

77. Certificarme como Organizador Profesional Certificado CPO™

78. Ser publicada en una revista

79. Ser invitada a escribir para otros blogs

80. Llevar de viaje a mi hermana y sobrinos

81. Irme un fin sola a Tepoz a leer y escribir

82. Pasar mis VHS de la infancia a DVD

83. Hacer un corto

84. Hacerme un check-up general

85. Pintar un cuadro al óleo

86. Ir a Japón y ver los árboles de cerezo

87. Escribirme una carta y leerla en 10 años

88. Hacer un picnic en un parque

89. Llenar de post-its el coche de alguien que quiera

90. Ir al aeropuerto y agarrar un vuelo sorpresa

91. Ir a la estación de tren y agarrar un tren sorpresa

92. Correr en moto a más de 200km/hr

93. Soltar un globo de Cantoya

94. Construir un mueble de madera

95. Ir de sorpresa por alguien al aeropuerto

96. Ir a hablar sobre organizarte al programa de Martha Debayle

97. Enamorarme…y ser correspondida

98. Cumplir 25 años en un retiro espiritual

99. Hacer un muñeco de nieve/angelitos en la nieve

100. Ser mamá