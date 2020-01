¿Cómo cuidarnos ante la inseguridad?

Ivan Ivanovich, director General AGS Group, dedicada a prestar servicios de Protección Ejecutiva y Residencial de alto nivel.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) del INEGI, en el mes de diciembre de 2019 aumentó la percepción de inseguridad y las mujeres fueron quienes se sintieron más inseguras en sus ciudades.

El 72.9% de la población siente que vivir en su ciudad es inseguro.

Las ciudades y/o municipios con una mayor percepción de inseguridad son:

Puebla (92.7%)

Tapachula, Chiapas (92.1%)

Ecatepec, Estado de México (92%)

Uruapan, Michoacán (925)

Fresnillo, Zacatecas (91.9%)

Tlalnepantla de Baz, Edomex (90.9%).

En la Ciudad de México, la alcaldía con mayor percepción de inseguridad es Iztapalapa, con 88.3%, seguido de Tláhuac y Xochimilco, ambas con 83%.

El 28.9% de la población encuestada cree que la situación de inseguridad empeorará en los próximos 12 meses.

En la CDMX, de enero a noviembre de 2019 fueron robados 9,827 autos. El mes con más robos fue enero, con 1,014 casos.

Uno de los delitos más frecuentes en la CDMX es el robo a transeúnte. De enero a noviembre hubo 16,235 denuncias; de ellas, 85.8% (13,927) correspondió a robos con violencia y 14.2% (2,308) a robos sin violencia.

Los celulares son los objetos más robados durante los asaltos en la vía pública. Por ello, así como por la cantidad de información personal que hay en un teléfono, el Congreso local aprobó en 2019 reformas para agravar las penas por este delito.

¿Cómo cuidar nuestra seguridad en la calle?

De ser posible planea tus rutas de traslado con anticipación, tener ubicados los puntos a donde podrías acudir en caso de emergencia

Elige la ruta tomando en cuenta cuáles son los indicies delictivos que tiene. Esto lo puedes hacer a través de la investigación por internet o puedes solicitar un reporte especializado que señala horarios y lugares específicos donde se cometen los delitos para evitarlos en los desplazamientos

De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México estos son los 9 cruces viales más peligrosos:

Cruce del Circuito Interior Río Churubusco y Eje 6 Sur, Trabajadores Sociales en Iztapalapa. Este crucero es el que más ha reportado casos de asalto a vehículos o transporte público.

Avenida Jalisco a la altura de Viaducto Miguel Alemán. Las denuncias por robo con violencia en esta zona vial cercana al Metro Tacubaya le han valido la segunda posición.

Corredor de las avenidas Constituyentes y Observatorio. Reportes de asaltos violentos a automovilistas en esta zona se han denunciado a través de redes sociales

Avenida Camino Real a Toluca, esquina con Canario en la alcaldía Álvaro Obregón es una de las vialidades con más incidencia en robos con violencia a conductores de vehículos particulares y de transporte público.

Avenida Vidal Alcocer en esquina con Eje 1 Norte es otro de los puntos más peligrosos de la ciudad para los automovilistas, pues en éste se ven obligados a parar y entonces son víctimas de robo.

Eje 4 Oriente, esquina con Canal de Tezontle en Iztacalco enfrenta el mismo modus operandi de los asaltantes, pues esperan a que los conductores atiendan la señal de alto para quitarles sus pertenencias e incluso agredirlos o dañar sus autos.

Avenida Marina Nacional y Laguna de Términos en la colonia Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo es otra zona insegura para los ciudadanos que conducen en la tarde noche por la capital.

Periférico, una de las vialidades emblemáticas de la CDMX se sumó a la lista. La esquina con Barranca del Muerto está entre los cruceros más inseguros.

Finalmente, la avenida Revolución y Calle 4 es el cruce más peligroso de todos, pues la gente considera que los conductores de motocicletas que asaltan, aprovechan el tráfico y la nula presencia de policías para hacerlo.

Siempre sal con pila suficiente en el celular

Instala la aplicación “Mi Policía” para la CDMX

Evita traer documentos como INE, Licencia de manejo en la cartera para evitar la pérdida de los mismos en el caso de un asalto.

Si sales con dinero no lo traigas todo en el mismo lugar

No traigas la cartera en las bolsas traseras

Acostúmbrate a traer el dinero en diferentes lugares y accesorios

¡Ojo! Los asaltantes, no siempre, son las personas con aspecto descuidado como generalmente se piensa, cualquiera puede ser asaltante independientemente de la ropa que lleva. Así que hay que confiar tanto en los sentidos como en la intuición

Si vas caminando

De ser posible camina en grupos de varias personas, esto disminuye los riesgos

Evita la ropa y accesorios demasiado ostentosos.

De ser posible elige siempre las calles y avenidas principales bien iluminadas y vigiladas

Para las mujeres que usan tacones, úsenlos sólo en el lugar para los que los necesitan, y usen tenis para trasladarse.

No aceptar aventones de personas desconocidas, ni de los que acaba de conocer

No usar el teléfono celular durante la caminata, porque esto te distrae y da la oportunidad a los delincuentes para actuar. Si es estrictamente necesario puedes usar manos libres únicamente para platicar por teléfono y no mensajear, pero mantente atento al entorno en todo momento.

No vayas escuchando música mientras caminas, te quita la atención que tienes que prestar al entorno. Los delincuentes buscan las víctimas distraídas.

Es importante caminar de manera firme sin disimular que estás al pendiente del entorno, porque es un factor disuasivo.

Bolsas bultos y mochilas debes llevarlos pegados al cuerpo para evitar que te los arrebaten

Camina en contra sentido de los vehículos, o sea de modo que veas los vehículos de frente

Si notas una persona que te da mala espina cruza la calle, y si te sigue ve a un punto de apoyo y contacta a las autoridades. Si es necesario pide auxilio gritando, PERO siempre es más recomendable gritar “Fuego” que “Auxilio”

Ignora y no te acerques al vehículo que se detiene para hacerte alguna pregunta durante la caminata

No dejes que te detengan otros transeúntes ni que se te acerquen para preguntar, saludar o cualquier otro pretexto. Algunos optan por seguir caminando creando una mayor distancia, otros fingen que están saludando una persona a lo lejos adelante para distraer a la persona

En el caso se ser asaltado no pongas resistencia, no pelees, ni discutas con el delincuente, no lo mires en la cara, mantén la calma y sigue las instrucciones

Entregar las pertenencias solicitadas despacio y diciendo en todo momento lo que estás haciendo, evitando movimientos bruscos

Seguridad en el vehículo

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) estos fueron los autos más robados en 2019.

Nissan NP300

Nissan Tsuru

Nissan Versa

Chevrolet Aveo

Camiones Kenworth

Volkswagen Vento

Motocicleta 111-250 de Italika

Nissan Sentra

Volkswagen Jetta

Honda CR-V