México es peor que el muro de Trump: Muñoz Ledo

El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo afirmó en “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola” México es peor que el muro de Trump y que la Comisión de Derechos Humanos ha solapado las acciones de la Guardia Nacional.

El diputado afirmó que Morena no tiene análisis crítico y no cumplen con su debe por lo que debería haber un Congreso general en Morena, pues no hay representación clara de la sociedad.

Estoy al margen de la línea interna de Morena, aseguró “cuando fui presidente de la Cámara no asistía a sus reuniones a fin de ser imparcial”.

En relación a las actividades de la Guardia Nacional ante la presencia de migrantes al sur del país, aseguró que esta “es una dinámica de los Estados Unidos que nos puede llevar a los peores excesos” y que mantiene contentos a los norteamericanos.

Señaló que el gobierno mexicano ha impedido como ha podido la migración por el Sur, porque hay un compromiso expreso con los Estados Unidos, que en virtud de que no puede cerrar la frontera norte, tapa la Sur.

Aseguró que “México no es el muro de Trump, porque el muro no pega, sería más benévolo que hiciéramos uno en el Suchiate”.

Lo ocurrido en días pasados con el rechazo de migrantes dijo, es “una cosa monstruosa lo que hicieron, el gobierno debería sancionarlos no solapar”. 111RD010000000093193