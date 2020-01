Movimiento de Sicilia va a crecer: Adrián LeBarón

Adrián Lebarón, dijo para “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola” durante la marcha con la caravana por la paz, que espera sumar a más personas y que el domingo se ponga en grande, pues hay mucha expectativa.

Aseguró que él no esperaba la recepción del presidente y aunque no lo toma como desprecio, dijo que él se lo pierde, “estamos queriendo ayudar al presidente, no perjudicarlo”.

Y afirmó no saber cuál es la estrategia de seguridad del presidente, pues lo único que ha visto a lo largo de varios años es que no tiene estrategia, sólo ilusión.