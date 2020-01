Trump nos va a traer de piñata: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, aseguró en “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola” que el T-MEC se firmará en este 2020; sin embargo, reconoció que el presidente Tump nos va a traer como piñata.

Salazar Lomelí dijo que este fue un buen día para México, luego de la aprobación del T-MEC en el senado de los Estados Unidos, no obstante, recordó que no hubo día en que el presidente de Estados Unidos no le hubiera metido un grado de incertidumbre a la negociación.

Hoy volvemos a la normalidad y tenemos un convenio de negocio importante que mantiene la fortaleza exportadora de México, aseguró que el sector empresarial se debe preocupar por cumplir con las leyes y no por no cumplirlas.

Sin embargo, reconoció que Trump va a buscar cualquier situación para traernos como piñata y los resultados como una ganancia electoral.