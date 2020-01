Numerología para el 2020

Claudia Sánchez, especialista en Numerología.

CÓDIGO 20/20

El año 2020 tiene importancia desde la Numerología

Cuando en el año calendario se repite un par de números por ejemplo:

El año 1919, 2020.

Esto representa que es un año con mucha fuerza, y la sugerencia es aprovechar esta energía para sacar lo mejor de tu tendencia personal para este año.

Por única ocasión vamos a observar lo que significa el año del calendario y lo vamos a sumar para poder interpretarlo.

2+0+2+0=4

El número 4 significa: Representa orden, estructura. Por lo tanto la sugerencia para este año es que cada persona ponga orden y estructura en todos los aspectos de su vida asi como tendremos que considerar nuestra tendencia personal como cada año con la siguiente información.

Tendencia personal para el 2020

¿Quieres saber cuál será la tendencia para ti este 2020? La NUMEROLOGÍA te puede dar una respuesta y para ello necesitamos saber ¿cual es nuestro AÑO PERSONAL?

Es importante saber que “No es un proceso adivinatorio”, la Numerología es como un bio ritmo y marca las condiciones y tendencias óptimas en distintos aspectos de tu vida y sus aspectos favorables para ti de cada año. Esta se mide en ciclos de nueve años, donde cada uno marca una tendencia.

La fórmula para sacar tu año personal es la siguiente: Sumas DIA DE NACIMIENTO + MES DE NACIMIENTO + AÑO CALENDARIO, en este caso es el 2020 (dígito por dígito), y lo que resulte de la suma lo vuelves a sumar para que quede en un solo dígito.

Ejemplo: Si una persona nació un 17 de marzo y quiere saber su tendencia durante el 2020, la suma queda:

1+7+3+2+0+2+0= 15 (1+5) = 6. Esto significa que en el 2020 su año personal es SEIS.

SIGNIFICADO DE CADA AÑO PERSONAL:

AÑO PERSONAL UNO: Es un año de siembra, muy favorable para inicios. Los proyectos que arrancas tienen energía y solidez para durar varios años con éxito. Las condiciones en general se presentan positivas. Te sugiero echar a andar ese proyecto que no te habías atrevido a iniciar. Es el año de las oportunidades.

AÑO PERSONAL DOS: El tono de este año son las alianzas de cualquier tipo, ya sea de pareja, sociedades, de equipos de trabajo, amistades etc. Las oportunidades vendrán a partir de nuevas relaciones interpersonales. Las condiciones se presentan para que lo que corresponde unirse se una, es favorable para iniciar una relación amorosa o una nueva sociedad de negocios.

AÑO PERSONAL TRES: Es un año de estados de ánimo muy positivos. Te encontrarás en una actitud entusiasta y alegre y se presentarán grandes oportunidades para festejar. Es un año para socializar, fiestas y los viajes son favorables. Tu intuición te puede marcar algo importante.

AÑO PERSONAL CUATRO: Este año se presenta la oportunidad para trabajar y esforzarte. Te sugiero que procures alimentarte bien y te hidrates ya que va a ser un año en el cual vas a estar muy activo. Del esfuerzo que pongas en este año la cosecha vendrá a partir de los siguientes años de manera muy favorable. Toca reestructurar y renegociar. Es un año para actuar.

AÑO PERSONAL CINCO: Es un año a favor del cambio y el movimiento. A veces los cambios nos da miedo pero todo está en movimiento. Año favorable para cambiar de imagen, la decoración de la casa y la del lugar de trabajo. Es probable una mudanza y tal vez cambio de residencia a otra localidad u otro país.

AÑO PERSONAL SEIS: Este año tu tendencia es la familia y tu comunidad. Es un año para aprovechar las oportunidades en el ámbito familiar, ya sea que puedas convivir más con tu gente o algún familiar te presenta una oportunidad de negocio, los cimientos de tu hogar se fortalecen. Es un buen momento para reconciliarte con familiares con los cuales estás resentido. Podría presentarse un gran pleito familiar, se prudente.

AÑO PERSONAL SIETE: Este año favorece tus procesos de introspección por lo tanto vas a estar preguntándote cosas de ti mismo como ¿Qué es lo que quieres de la vida o tu proyecto personal? Podrías sentir la necesidad de aislarte un poco y esto va a ser natural en este año. Año favorable para desarrollar el aspecto espiritual, si logras caminar en este año desde la fé va a ser un año muy positivo.

AÑO PERSONAL OCHO: Es un año para cosechar. Del esfuerzo que hiciste durante tus años personales anteriores es momento de recibir la recompensa. Se consolidan los grandes proyectos y tu situación económica, las finanzas personales se ven favorecidas. Si el primer semestre del año no mejoran las finanzas ten paciencia ya que en el segundo semestre las condiciones serán mas favorables.

AÑO PERSONAL NUEVE: La tendencia marca cierre de ciclos. No significa que todo va a concluir, digamos que se ha presentado la oportunidad de cerrar algunos ciclos que ya no necesitas y tu actitud ayudara a que se den estos procesos armoniosamente. Es momento de perdonar. No inicies algo nuevo ya que la tendencia es de cierre no de inicio de ciclo.