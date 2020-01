Narcotráfico, sinónimo de vida fácil: Karina García

Karina García Reyes profesora, investigadora socióloga de la Universidad de Bristol, nos compartió el cómo entender la violencia del narcotráfico a través de su investigación para su tesis doctoral.

El diario “El País” publicó al respecto “Morir es un alivio” 33 exnarcos explican por qué fracasa la guerra contra las drogas, en el que se exponen los resultados de la investigación basada en 33 entrevistas a ex integrantes de las bandas del crimen organizado para determinar el origen de la violencia que proyectan.

La especialista advirtió que no existen estudios que aborden las causas de la violencia en los perpetradores, algunos medios narran casos específicos, pero pocas veces con una visión panorámica.

Asegura que los ex narcos no se sienten parte de una comunidad, sino marginados, solos, desechables y al pertenecer al crimen, no encuentran empatía, ahí ‘cada quien se rasca con sus uñas’.

Afirma que la idea de que un niño que vive en la pobreza será criminal y terminará mal se refuerza en su estudio, pues 28 de los 33 entrevistados tuvieron como fantasía infantil matar a sus padres debido al rencor generado por la impotencia de no poder ayudar a sus madres, mismo que volcaron en sus víctimas.

Karina García, asegura que al menos en el ámbito académico, la pobreza es la madre de todos los males, pero afirma que no todos los pobres se van a hacer narcos, pues el pobre que está inmerso en la violencia, es más vulnerable.