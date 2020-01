Festival Remind

Armando Calvillo, director de Festivales OCESA.

De qué va

Remind se presenta como una de las nuevas tendencias para festivales, tiene un cartel bastante interesante e inusual que seguramente será un duro golpe a la nostalgia

En esta primera edición contarán con la presentación de Pat Benatar y Neil Giraldo quienes tuvieron gran éxito en la década de los 80’s con canciones como «Heartbreaker», «Treat Me Right» y “Hit Me with Your Best Shot”.

Pat Benatar, es una cantante de rock estadounidense. Tuvo numerosos éxitos durante la década de 1980, tales como “Fire and Ice”, “Heartbreaker”, “I Need a Lover”, Love Is a Battlefield, “Promises in the Dark”, “We Belong”, “Hit Me With Your Best Shot” y “You Better Run”

Ganó cuatro premios Grammy por Mejor desempeño Rock Vocal, Femenino de 1980 a 1983, y fue nominada en cuatro ocasiones adicionales en 1985, 1986, 1988 y 1989.

Pat Benatar y Neil Giraldo son una de las parejas más ponderosas de la historia del rock; juntos crearon un sonido que definitivamente impactó y moldeó el panorama musical de la década de 1980 y hasta hoy Benatar y Giraldo continúan conquistando audiencias y agotando conciertos.

El estilo distintivo de la guitarra de Neil Giraldo, complementa la fuerza de la voz de Benatar y crearon tracks icónicos como Heartbreaker, Treat Me Right, Hit Me with Your Best Shot, We Belong e Invincible, entre muchos más. Hoy están nominados para entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll.

También se presentará Christopher Cross quien incluso ganó un Oscar y es contemporáneo del dueto Pat-Neil

Cross hizo historia con su álbum debut homónimo en 1980, con el que ganaría nada más y nada menos que cinco premios Grammy, incluidos – y por primera vez en la historia – las cuatro categorías más prestigiadas: Grabación del Año, (por el sencillo Sailing), Álbum del año, Canción del Año (También por Sailing), y Mejor Artista Nuevo.

El intérprete de éxitos como Ride like the wind, “Arthur’s Theme (Best That You Can Do)”, All right se mantiene vigente más de 30 años después con su más reciente álbum titulado Secret Ladder con el que Cross continúa escribiendo su legado.

Por el lado nacional estará Fobia con lo mejor de su discografía.

Del lado gastronómico, habrán distintas propuestas como son Butchers & Sons, Café Las Truchas, Café Nitro, Catamundi, Cookie Muncher, El Califa, El Moro, El Pescadito, Faina, El Villamelón, La Cochi, La Vicenta, entre otras.