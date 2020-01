El 2020, año de cambios en el gabinete de AMLO: Roy Campos

Luego de la violencia social y polarización que se vivió a nivel nacional e internacional, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky nos presenta en "Hora 25" el panorama que se podría dar en este 2020.

La economía internacional y los conflictos internacionales son uno de los no tan buenos augurios para este año asegura.

Campos, señala que no es un pésimo año, y lo mejor sería que la inflación, el desempleo y la devaluación no se disparen para hacer del 2020 un mejor año, sin embargo el problema global no da indicios de que pueda ser así.

Recordó que temas como la detención del hijo de "El Chapo", la recepción a Evo Morales y la masacre de la familia LeBarón fueron cinco momentos que pusieron a López Obrador en el ojo del huracán, como los peores momentos de su adminsitración.

Por lo que este año no va a ser positivo en aceptación para el presidente, que ya no puede amparar su discurso en el 'cochinero' que le dejaron anteriores administraciones; sin embargo, hay tres juicios que pueden aumentar la lista de posibles corruptos.

Roy afirma que los programas sociales y castigo a corruptos son dos cartas que le quedan a López Obrador para remontar su popularidad, sin embargo, "El no castigo a los tuyos" puede pegarle a la popularidad de la 4T en el 2020.

Y asegura que en mayo habrá entretenimiento, con la elección interna de Morena en donde el divisionismo entre los miembros de Morena, asegura el analista les puede hacer perder varias alcaldías y municipios a la 4T.