SOPITAS: Entra en función la Tarjeta de Movilidad Integrada en la CDMX

Ahora si, se acabaron las vacaciones.

Y con la cuesta de enero, llega también la entrada en función de la Tarjeta de Movilidad Integrada, para el RTP y Trolebuses de la capital.

Si, hablamos de las mismas tarjetas que entraron en circulación el pasado mes de Octubre, y que promete convertirse en la herramienta más eficiente para viajar en Metro, Metrobús, Tren Ligero, trolebuses, camiones RTP y hasta para la Ecobici.

La tarjeta tiene desde el pasado 1 de Enero un costo de 15 pesos, más la cantidad que uno quiera abonar y estará disponible en todas las taquillas de estaciones del metro de la Ciudad de México.

Lo triste, es que si tu tarjeta antigua aún tiene saldo, no podrás transferirlo de la vieja a la nueva, así que empieza a gastártelo de una vez, organízate un par de tours para conocer hasta el último rincón de la ciudad o ya de plano dispárales el viaje a tus compañeros de trabajo, porque la Secretaría de Movilidad ha advertido que muy pronto dejarán de funcionar, sin importar el saldo que tenga.

La Tarjeta de Movilidad Integrada cuenta con elevados candados de seguridad y será válida para los diferentes sistemas de transporte como: Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Ecobici, biciestacionamientos y el próximo Cablebús. pic.twitter.com/HtWCOOZUyV — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 2, 2020

Por ahora, la SEMOVI ha declarado que aclarado que la única forma de transferir un saldo será exclusivamente entre nuevas tarjetas y únicamente en caso de robo o extravío.

No obstante, algunos usuarios se han quejado del desabasto del plástico en varias estaciones, así que si aún no han podido adquirirla, no se preocupen, el Metro de la ciudad, prometido regularizar la distribución de las tarjetas en estos días, además, se tiene previsto que muy pronto las máquinas expendedoras de las líneas 1, 2, 3, 5, 6 y en las terminales de las líneas 4 y 7, puedan ofrecer esta tarjeta.

Derivado a la demanda por adquirir la nueva Tarjeta de Movilidad Integrada, se realiza el abastecimiento de las mismas en todas las taquillas de la Red. A partir del 1 de enero de 2020 el costo de la nueva tarjeta #MI es de $15.00 pesos. pic.twitter.com/v2Xh1Rv0hJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 2, 2020

Como era de esperarse, las tarjetas de débito también dejarán de funcionar, debido a que por una parte, facilitaba las recargas piratas, mientras que por la otra, la intención de la Secretaria de Movilidad, es precisamente, contar con una red homogénea de pago en los diferentes medios de transporte.

Sin embargo, es muy probable que en algunas rutas de trolebús y RTP, aún no reciban la tarjeta de movilidad, no te preocupes, que desde el mes de enero a junio, se irán integrando tooodas las rutas. Mientras que el cablebus, estará operando como lo ha hecho hasta ahora y será hasta el mes de junio, cuando el esquema de cobro con “mi tarjeta”, empiece a funcionar.