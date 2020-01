Cómo encontrar chamba en 2020: “Do’s” and “dont’s”

De acuerdo con un informe de la firma Gallup, sólo el 13% de los empleados a nivel mundial sienten pasión por su trabajo. En una lista elaborada por esta firma, México ocupa el último lugar en satisfacción laboral de América Latina, sólo el 12% de los trabajadores mexicanos está completamente satisfecho.

El 60% está desconectado, y un alarmante 28% odia su empleo y sueña con encontrar algo mejor. La bolsa de trabajo OCCMundial, enlisto las principales razones porque las personas anhelan otra chamba.

Salario y prestaciones

Adquirir nuevos conocimientos

Desarrollo de carrera

Buen balance entre la vida laboral y personal

Buena relación con compañeros y equipo de trabajo

Errores al buscar chamba

De acuerdo a una investigación realizada por la New College of Humanities situada en Londres, Reino Unido. Sólo 1 de cada 5 empleadores tiene paciencia suficiente para terminar de leer un CV.

La mayoría de los empleadores toma una decisión de –considerar el CV o descartarlo– en menos de 60 segundos.

59% de los reclutadores detesta toparse con descuidos, por más mínimos que sean, como errores gramaticales y tipográficos.

4 de cada 10 empleadores descartaría una aplicación de trabajo que contenga un tono demasiado casual, dibujos o emoticones.

De acuerdo con este estudio, éstas son las 10 frases que más odian leer los reclutadores

1. “Sé trabajar duro”

2. “Trabajo bien bajo presión”

3. “Trabajo de manera independiente”

4. “Soy eficaz resolviendo problemas”

5. “Sé trabajar en equipo”

6. “Soy proactivo”

7. “Soy un buen comunicador”

8. “Soy bueno escuchando”

9. “Mis habilidades para escribir son excelentes”

10. “Soy entusiasta”

La búsqueda de empleo puede ser frustrante ¿La clave para el éxito? Saber dónde y cómo mirar de manera efectiva.

Para asegurarte debes saber cómo adaptar tu búsqueda de trabajo. Ahí te va nuestra lista de qué hacer y qué NO al buscar chamba:

DO:

Usa los filtros: La mayoría de los sitios de trabajo ofrecerán las opciones de filtrado que permiten a los usuarios personalizar los resultados de búsqueda a sus requerimientos específicos. Junto a la búsqueda de su puesto de trabajo preferido y ubicación, también DEBES hacer uso del tipo de trabajo, el salario y las herramientas que estás buscando para que así obtengas mejores resultados.

Configurar alertas diarias: A la hora de buscar trabajo, no debes pensar que por un día que lo hiciste, ya fue suficiente.

Aunque parezca más conveniente simplemente dedicar unas horas a tus aplicaciones, esto definitivamente no es el método más efectivo. Así, se limita a un menor número de vacantes, y no serás capaz de ver las nuevas funciones a medida que surgen.

Buscar con la mayor frecuencia posible y utilizar las alertas diarias por correo electrónico te asegurarán que no te pierdas de las buenas ofertas.

Piensa en una búsqueda diferente a la tradicional: Usando la palabra “trabajo” para buscar está muy bien como punto de partida, pero nunca está de más probar diferentes maneras de decir la misma cosa – es decir, el fraseo alternativo / redacción.

Utiliza la búsqueda de palabras clave para identificar los roles que buscan habilidades, responsabilidades o requisitos específicos, y que va a terminar con un conjunto mucho más adecuada de los resultados.

Asegúrate de que tus sectores preferidos son exactos: No encasilles tus habilidades en un solo sector empresarial, eso podría limitarte en tu búsqueda de trabajo. Piensa bien qué es lo qué estás buscando, para describirte adecuadamente ante los reclutadores.

Comienza a ser específico: Si estás recibiendo demasiados resultados irrelevantes, podría ser que tu búsqueda no es lo suficientemente específica.

A veces, un ligero ajuste a las cosas simples como la ubicación, o la adición de algunas palabras clave adicionales pueden hacer una gran diferencia con respecto a lo que está disponible.

DON´T

Aplicar para cada trabajo que se ve: Enviar tu CV tan rápido como puedas y a tantos lugares como se pueda, podría significar que pierdas el trabajo que realmente estás buscando.

Si no te tomas el tiempo para tener una idea más completa de lo que implica cada función, vas a terminar aplicando para las posiciones inadecuadas, donde sólo estarás perdiendo el tiempo y seguramente no obtendrás la chamba, porque no sería tu perfil.

Tener un perfil incompleto: Un perfil sin terminar, indicará a los reclutadores una falta de esfuerzo, determinación y ganas de hacer las cosas, esto sólo hará que pierdas la oportunidad de causar una buena impresión.

Decir todo acerca de ti: Es importante que los reclutadores sepan, lo que te gusta, lo que esperas, tus aspiraciones, etc.

Pero la sinceridad al momento de aplicar para una vacante, NO significa que debas contar absolutamente todo sobre ti, por ejemplo: Si te fuiste de tu anterior trabajo porque te daba flojera, si te despidieron por enfermizo, etc.

Debes encontrar la forma adecuada de responder las preguntas de tu reclutador, sin olvidar que no es ni tu terapeuta, ni tu amigo. La idea es causar una buena impresión.

Esperar una respuesta inmediata: Recuerda que el proceso de contratación lleva tiempo.

No te asustes, si pasa una semana y no has recibido respuesta de nadie. Las respuestas pueden tardar hasta seis semanas e incluso más tiempo. Mantener la motivación y la paciencia, es lo más importante.

No te dejes caer porque llevas 2 días sin recibir respuesta de tu reclutador.

Hacer un perfil oculto: A veces tu CV o perfil pueden ocultarse en un sitio de trabajo sin que te des cuenta.

A menos que tengas una buena razón para no hacerlo visible a los reclutadores, siempre es mejor dejar esta casilla sin marcar en la configuración de privacidad de tu perfil. Así tendrás la mayor cobertura posible, y no correrás el riesgo de perder tu oportunidad perfecta.

Otras claves:

1.- Mejora tus habilidades de persuasión: Trabajes o no en ventas, cada candidato requiere estas habilidades verbales. Al mejorar esta área, serás capaz de escribir mejores cartas de presentación, desempeñarte con más contundencia durante entrevistas de trabajo y hasta negociar un sueldo más elevado.

2.- Únete a un club sobre algo que te apasione: Aunque debes enfocarte en tu desarrollo profesional, también debes alimentar tus pasiones. Entre más te involucres con estos clubes, más pronto descubrirás oportunidades en los nichos que más te gustan.

3.- Mantén cerca a tus referencias laborales: Ten en el radar a tus referencias mientras buscas empleo. Date el tiempo de hacer un par de llamadas o ir por un café con ellos.

4.- No desestimes tu currículum vítae: La mayoría de manuales sobre orientación vocacional te dirán que diseñes un CV atractivo. Esto es útil en industrias que buscan creatividad, no obstante, un perfil tradicional, aunque parezca aburrido, destacará tus logros y habilidades.

5.- Renueva tus tarjetas de presentación: Si has usado las mismas tarjetas por dos años, es hora de renovarlas. Crea una nueva tarjeta de presentación que refleje tu personalidad y estilo profesional.

6.- Actualiza tus fotografías profesionales: Dile adiós a tu perfil de egresado de la universidad. No es necesario un fotógrafo profesional, sólo una buena iluminación, un teléfono inteligente o una cámara digital.

7.- Elige las palabras clave adecuadas para promocionarte en Internet: Son esenciales para hacerte notar entre los reclutadores, gerentes y empleadores en Internet.

8.- Escribe contenidos sobre tu profesión: Una meta para 2017 puede ser la creación de una lista con artículos o blogs que te gustaría escribir sobre tu industria. Esto ayudará a construir una reputación como profesional además de posicionarte como una voz líder de tu segmento.