Especial Series de TV II

En nuestra segunda parte de este especial Arturo Aguilar, experto en entretenimiento de pantalla y Luis Pablo Beauregard nos hablaron en “Hora 25” de las mejores y las peores series que nos dejó el 2019.

En el caso de 'Game Of Thrones', señala Arturo que pese a lo decepcionante, no niega que fue una serie de éxito. En cuanto a sus recomendaciones señala: ‘Sepcetion’, 'Silicon Valley’, 'The Irishman' esta última afirma que va más allá de lo que es un retrato de cultura; y 'Hernán', proyecto de Prime Video que se puede ver de una sentada o en capítulos semanales de los que destaca los diálogos de los actores y su participación con el uso de lenguas náhuatl y maya.

Por su parte, Luis Pablo Beauregard, periodista del diario “El Pais” y creador del podcast “Nada que ver” de Netflix, y nos platica sobre el momento que viven las plataformas y las nominaciones a los Globos de Oro y los Óscares.

Luis Pablo nos invita no perder de vista la cinta ‘Los dos Papas’ que asegura dará mucho de que hablar por las nominaciones, y entre sus recomendaciones destaca ‘Inconcebible’, la historia de Marie Adler, basada en un caso real sobre un abuso sexual e ‘Historia de un matrimonio’, la cual también está nominada pues además de ser un trabajo independiente, resalta por su calidad.