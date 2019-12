Especial Mesa Argentina II

Continuando con la Mesa Argentina, los invitados de “Hora 25” celebraron la reunión en torno a la mesa y sobre todo al asado que pareciera una tradición masculina, pero en la actualidad los padres apoyan e inducen a las niñas a estar presentes en ese momento especial.

El Chef Dante Ferrero relata que su padre también era cocinero, y aunque su madre le tiraba algunos tips, quien estuvo presente en su aprendizaje culinario fue su papá.

Los amigos argentinos aseguran que en su patria no hay asado donde no se hable de futbol o se escuche música, sin embargo el fanatismo siempre gana, pues aseguran que en el futbol no hay bigamia y un asado se pueda dar por terminado si pierde el equipo favorito. A diferencia de México en donde la reunión sigue aunque hayan perdido.

En Argentina afirman el choripan que es el sándwich de la casa no puede faltar al igual que el Farmet, un digestivo de hierbas tradicional e inseparable de los hielos y la Coca-Cola.

Para los argentinos la hermandad con los mexicanos no sólo se da a partir de la comida, sino también con el futbol, el rock, el cine y ahora hasta el propio lenguaje, pues reconocen somos países que tenemos mucho por dar.