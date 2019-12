¿Por qué los hombres constantemente voltean a ver a las mujeres?

Los hombres, solteros o en una relación, siempre están voltendo a ver a las mujeres. Esto es lo que hay detrás de ese hábito que las hace enfurecer.

1. La estimulación visual de un hombre no se puede comparar con la de una mujer.

2. Se necesita un autocontrol y fuerza de voluntad que ni el hombre más fiel y enamorado tiene para no voltear a ver otras.

3. El problema es más lo que las mujeres piensan, que lo que el hombre en realidad está pensando o sintiendo: No importa qué tan guapa seas, siempre creerás que tu chico voltea a ver a otra porque le parece más atractiva. Y sí, puede ser que le parezca atractiva, pero eso no importa. Que él ya no está satisfecho con ella y por lo tanto la va a dejar. Que el seguirá pensando después en ella.

Lo que ellas no toman encuenta

Tal vez la otra sea más atractiva fÍsicamente, pero eso es solo estímulo visual, a la que él quiere es a ti.Unos segundos después de voltear a ver a otra mujer la olvidará.

Ellos voltean a ver a otras, por la única y sencilla razón de que son otras. Sólo eso. No es que piensen que al voltear, lo "hacen" inconscientemente.

Los hombres no pueden ver más discretamente, las mujeres tienen la visión periférica mas desarrollada que el hombre desde los tiempos de la cacería cavernícola.

Conclusiones:

1. No están comparando.

2. No quiere decir que no estén satisfechos.

3. No están pensando en ellas después

Consejos para lidiar con este problema de la naturaleza humana

Hombres: Intenten no hacerlo.

Mujeres: Entiéndelo como lo que es: una reacción natural. No engrandezcas el hecho.