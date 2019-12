El viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Wilson Santamaría confirmó en Así las Cosas, que hay un operativo especial para garantizar la seguridad y ejecución de los requerimientos judiciales en contra de ex ministros y ex servidores públicos de Evo Morales, que se encuentran refugiados en la embajada de nuestro país en Bolivia.

Acusó que México no ha cooperado con ellos, ya que solo han recibido quejas que faltan a la verdad de parte del Gobierno mexicano, como la que dio a conocer la Secretaria de Relaciones Exteriores, donde afirma que Bolivia está incumpliendo con tratados internacionales.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el funcionario dijo que la policía no ha intentado ingresar a la sede diplomática de México, a pesar de los movimientos sospechosos que existen dentro de la oficina y residencia, por lo que han incrementado el contingente policial y los mecanismos de seguridad correspondientes.

Wilson Santamaría confirmó que en el interior de la embajada están asilados el ex primer ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana; Nicolás Laguna de la Agencia de Tecnología, a quien se le acusa de fraude electoral; también el ex ministro de Justicia, Héctor Arce, así como la ex ministra de Cultura y Turismo, Wilma Alanoca, involucradas con temas de corrupción en su país.

Aseguró que Bolivia es respetuoso de los tratados internacionales y que brindarán a los funcionarios acreditados las garantías necesarias desde su oficina diplomática, para que estén resguardados y gocen de la condición que establece el derecho internacional.