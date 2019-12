Que asociaciones religiosas no hagan política: Óscar Aguilar

Oscar Aguilar experto en relaciones entre la Iglesia y el Estado estuvo en “Hora 25” para hablar sobre la iniciativa presentada por la senadora de Morena, Soledad Luévano, a la que el presidente López Obrador refirió en su mañanera que no es tema suyo y no piensa apoyar ninguna iniciativa que modifique la laicidad del Estado.

Para el experto, Luévano busca abrir el espacio social a las actividades de las asociaciones religiosas, ante las restricciones constitucionales.

Y precisar esas manifestaciones sociales que no están mencionadas en la ley vigente o tienen algunas restricciones que busca disfrazar.

Sin embargo, señaló que esta iniciativa no va a acabar con el Estado laico, pues aseguró que un estado laico no favorece religión alguna ni por principio constitucional ni en materia de política pública.

Esta ley no hace nada al respecto sino abrir el espacio social, habla de la colaboración de las asociaciones religiosas. Un gobierno local o el propio federal podría convocar a la participación de estos grupos religiosos, dijo, lo que no es ajeno a la vida democrática, la cuestión es que no hagan política.