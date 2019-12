Bartlett no mintió porque no estaba obligado: Tania de la Paz

En, Así Las Cosas, Tania de la Paz Pérez, subsecretaria de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública, habló con Javier Risco acerca de la exoneración al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

Tania de la Paz aseguró que la investigación realizada es la actuación por conflicto de interés, ocultamiento o enriquecimiento ilícito.

Mencionó que legalmente, Bartlett no mintió en su declaración. Dijo que no se encontró relación de acuerdo a la ley, de concubinato con la pareja sentimental de Bartlett ni dependencia económica de hijos y que legalmente no mintió porque no estaba obligado a declarar algunas propiedades.

La Secretaria de la Función Pública, reiteró que, tras meses de investigaciones, la dependencia federal no encontró evidencia para sancionar a Bartlett, por conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto.