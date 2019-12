SOPITAS: Time ha nombrado que los Gadgets marcaron la década

Hace 10 años, la idea de tener un carro totalmente autónomo era una simple ilusión y ni siquiera imaginábamos la posibilidad de tener audífonos inalámbricos, mucho menos que Instagram, la recién estrenada app de fotos, se convertiría en el pan de cada día.

La tecnología siempre nos ha hecho evolucionar, pero en la última década definitivamente nos cambió la vida en un solo un pestañeo.

Así, es como la revista Time ha nombrado los gadgets marcaron la década que termina, comenzando con aquel lejano 2010, cuando Apple nos cambió la manera de trabajar, de jugar y experimentar con aplicaciones con el iPad, la primera Tablet en el mundo que demostró que hasta los ordenadores portátiles podían ser sustituidos. Las teclas y el mouse se habían quedado en el pasado, aunque siendo honestos, a más de un migrante digital, nos costó agarrarle la onda, pero ahora, ha sido parte de un cambio cultural a nivel global.

O qué me dicen de la transición de los coches de lujo a los autos eléctricos, Tesla marcó un antes y un después en la industria automotriz con el Tesla S, lanzado en el verano del 2012. Aunque muchos apostaban a que no pasaba de una excentricidad, a su paso, a muchos otros fabricantes no les quedó de otra que hacerle la competencia, con sus propias estaciones de carga.

Lo mismo ocurrió con la Raspberry Pi, el ordenador diseñado por la firma homónima para sobrevivir hasta el fin del mundo con el tamaño de una tarjeta analógica, un pequeño experimento transformado de una placa de bajo coste en estaciones meteorológicas, parlantes inteligentes y hasta servidores en la nube. Sin lugar a dudas, este gadget fue un hitazo logrando que en los 7 años que lleva en el mercado haya vendido 30 millones de unidades.

Y ya que no pusimos nostálgicos, no pudimos dejar pasar este recuento sin hacer un alto por el DJI Phantom, el dron que cambio para siempre el concepto de fotografías aéreas con esos cuadricópteros potentes, cámara de 720p/30fps, fueron toda una revelación desde su lanzamiento en 2013. Además, también fue todo un placer conocer a Alexa, quien se convirtió en la mejor amiga de miles de personas alrededor del planeta, siendo la primera asistente virtual de su tipo en 2014, de ahí Amazon Echo inspiró a muchos competidores para vender sus bocinas inteligentes

Un año más tarde, Apple se llevaría las palmas con el Apple Watch lanzado en el 2015 para el 2016 la firma de la manzana, volvió a conquistar a miles de melómanos en 2016, con los AirPods, los audífonos que redefinieron los auriculares inalámbricos e inteligentes.

Por supuesto que la década no sería nada sin los videojuegos, por lo que Time también rescata el regreso de Nintendo volviendo a los primeros escalafones de popularidad en el 2017, tras el lanzamiento del Nintendo Switch, mientras que el 2018, fue un año de inclusión y con la llegada del Xbox Adaptive Controller de Microsoft, que promete hacer más accesible la experiencia de jugar a una gran variedad de usuarios con capacidades diferentes.

Así pues se nos va una década de grandes avances, que han cambiado la manera en la que vivimos y sobre todo en la que nos relacionamos diariamente con la tecnología.