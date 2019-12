"Thanks For The Dance", el disco póstumo de Cohen, comentado por Rodrigo Fo

En 2018 se dio a conocer The Flame, colección de textos en la que Cohen criticó la cultura pop y se criticaba a sí mismo. En ese entones, la compilación tuvo cierta relevancia a raíz del poema "Kanye West Is Not Picasso", allí incluido, en el que Cohen fustigó la ignorancia de esta época.

Ahora su hijo Adam ha reunido más material inédito bajo el título Thanks for the Dance. Este es un álbum en el que, sin llegar a las grandes alturas de sus mejores momentos, reluce todo por lo cual Cohen se convirtió en un trovador moderno, lleno de ironía, melancolía y sensualidad: la poesía de lo cotidiano.