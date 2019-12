Enfermedad del pene curvo

Dago Molina, Dr, Dagoberto Molina, urólogo, oncólogo, cirujano oncólogo y miembro de la Sociedad Mexicana de Urología. Miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y es jefe de Urología del Hospital ABC.

De qué va:

Algunos hombres tienen un pene que se curva hacia un lado, hacia arriba o hacia abajo cuando está erecto. Esto es frecuente, y para la mayoría de los hombres tener un pene curvo no es un problema. En general, un pene curvo es solo motivo de preocupación si las erecciones son dolorosas o si la curvatura del pene interfiere con la actividad sexual.

Síntomas

El síntoma principal de la enfermedad del Peyronie es una curvatura excesiva del pene cuando se encuentra en erección.

Que el pene no esté totalmente recto es algo totalmente normal.

Si tu pene presenta una ligera curvatura hacia un lado, hacia arriba o hacia abajo, no te preocupes, es normal.

En algunos casos, la curvatura es tan grave que hace imposible la penetración.

En aquellos casos en los que la curvatura del pene erecto supera los 30º, es necesario tomar algún tipo de medida. Por debajo de esta no se considera que exista ningún problema grave que requiera un tratamiento o intervención.

En muchos casos los síntomas implican dolor cuando el pene se pone erecto, por la tensión que genera la curva. También conlleva problemas psicológicos asociados, como la depresión, la falta de autoestima o los cambios frecuentes de humor.

También sufre la pareja. La vagina puede soportar una cierta curvatura sin problemas. Sin embargo, cuando es excesiva puede producir dolor. Dependiendo de la gravedad, puede que al cambiar de postura se sienta un alivio del dolor, con el inconveniente de que las relaciones sexuales serán más limitadas. Aún en los casos en los que se adoptan estas posiciones, al llegar el momento del clímax, cuando el pene adquiere el mayor grado de dureza y curvatura, se puede producir dolor en ambos. En los casos más graves, la penetración resulta imposible.

Causas:

Cuando te excitas, la sangre fluye hacia cavidades similares a las esponjas dentro del pene, expandiéndolo y endureciéndolo. Por lo general, el pene curvo se presenta con la expansión despareja de estos espacios. Por lo general, esto se debe a las diferencias normales en la anatomía del pene, pero a veces el tejido cicatricial u otro problema provoca un pene curvo y erecciones dolorosas.

Estas son las posibles causas de fondo que contribuyen a un pene curvo:

Enfermedad de De la la Peyronie (una erección curva que puede ser causada por distintas enfermedades de fondo)

Lesión en el pene

Trastornos autoinmunitarios

Anomalía hereditaria del tejido fibroso (colágeno)

Cuándo consultar al doctor:

Un pene curvo no suele requerir tratamiento. Si tienes un pene pronunciadamente curvo que te genera dolor o te impide mantener relaciones sexuales, consulta con un médico. Posiblemente debas consultar a un especialista en problemas sexuales o del aparato urinario (urólogo).

Tratamiento de la enfermedad del Peyronie

Existen diferentes tratamientos para combatir la enfermedad del Peyronie. Los dos más efectivos son la terapia con ondas de choque y la cirugía. Los dos son efectivos, aunque es preferible utilizar las ondas de choque. Te explicamos por qué podemos afirmarlo.

Cirugía. Para combatir la curvatura del pene por medio de cirugía, es preciso realizar una incisión en el lugar contrario al que tiene la placa fibrosa. Por medio de puntos, se acorta la zona contraria a la curva y así se vuelve a recuperar la posición deseada.

La ventaja de este método es la eficacia. Por medio de la cirugía se puede conseguir el resultado deseado con un porcentaje de éxito sumamente alto. Si embargo, no todo son ventajas. La operación es delicada y envuelve otras muchas cosas.

En el caso de la cirugía es necesario pasar por un proceso agresivo que requiere el paso por un quirófano, anestesia, un periodo de recuperación y otro de adaptación. En el caso del de adaptación, puede ser especialmente molesto y prolongarse en el tiempo, ya que se realiza un cambio repentino en la morfología del órgano sexual.

Otro de los inconvenientes está relacionado con el tamaño del pene. Generalmente, esta operación entraña la pérdida de algunos milímetros e incluso algunos centímetros. La razón es que en lugar de recuperar la parte en la que se formó la placa, se acorta la que se encuentra al otro lado.

Ondas de choque. El otro tratamiento efectivo es la aplicación de ondas de choque. Las ondas de choque acústicas son expulsadas a gran velocidad para que choquen con la placa fibrosa. Este golpe de baja densidad que provocan las ondas, reactiva la regeneración celular, de manera que los tejidos van recuperando su elasticidad original y disminuyendo la curvatura.

Entre las muchas ventajas de este tratamiento desataca que no es un tratamiento en absoluto agresivo. Los efectos secundarios no existen o se limitan a ligeras molestias durante la aplicación. No tienen efectos secundarios y no precisan de mantenimiento ni segundas intervenciones, los resultados obtenidos permanecen.

Al finalizar cada sesión, el paciente se marcha por su propio pie y continúa con su vida con normalidad. No es necesario someterse a ningún tipo de fármaco, como la anestesia. No deja ninguna marca o cicatriz y tampoco existe riesgo de que afecte a otros órganos.