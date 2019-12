SOPITAS: Estudio revela que lo más importante en esta época son los regalos

¡Se acerca la Navidad, pero ¿A quién le interesa el árbol y la cena, cuando lo más importante son los regalos?. Al menos esto es lo que piensa la mayoría de los mexicanos de acuerdo con la agencia de investigación Kantar, que realizó un estudio para ver de cómo vivimos esta temporada de fiestas, concluyendo que si bien todos gozamos y valoramos poder convivir con la familia, también hay cierto interés de por medio.

El 90 por ciento de los encuestados, dijo que para ellos lo más importante de la tradición es el Árbol de Navidad y la decoración de la casa, el 84% dijo que no hay navidad si no hay un brindis familiar de por medio, mientras que un 74% hizo hincapié en la trascendencia del clásico intercambio de regalos y no, parece ser que no todos regalan lo más feo o el típico par de calcetines adornados que nunca utilizarás.

De acuerdo con el estudio, cada mexicano dará al menos cinco regalos, los más pudientes dijeron que destinarán hasta poco más de 5 mil pesos para conseguirlos, aumentando 608 pesos al presupuesto del año anterior, evitando al máximo el consumismo, sí, para que ya no anden con su misma playera, el mismo vestido e igual que Ricky Luis, un mes con el mismo pantalón.

>SOPITAS: Puerto Progreso, la cuarta playa incluyente de nuestro país

Todos esos galanes y galanas interesados en recibir algún regalito, ni se hagan ilusiones por que la gran mayoría, celebra estas fechas en familia, mientras que los que ya no tiene o no festejan la Navidad, la pasan entre amigos, de ellos, un 64% prefiere ir a posadas, otro 62% va a reuniones, mientras que el 39% insiste en el intercambio de regalos.

¿Y qué regalamos los mexicanos?

El regalará ropa y zapatos, regalará juguetes, sin especificar de qué tipo. Otro 40%, les lanzará alguna indirecta regalando perfumes, otro 35%, no se arriesgará y dará la típica caja de galletas o chocolates.

Mientras que otros tantos, se irán por accesorios y cosméticos. Solo el 23%, está pensando en sorprender con un smartphone o algún vinito, el 21% regalará libros, mientras que la misma cantidad de personas dará dinero en efectivo.

¿Dónde me formo?

Por otro lado, el principal punto de venta para comprar los regalos, serán las tiendas de autoservicio y no es broma, pero ni hay fijón. Otros más prefieren ir a comprar a tiendas departamentales, mientras que el 50% ha optado por comparar en línea desde la comodidad de su casa.

Con o sin regalo, con una súper sorpresa o con un calcetín, esperamos que la paz y la armonía familiar reine en sus hogares. ¡Muy feliz Navidad!