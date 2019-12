En México son asesinadas 10 mujeres al día: María Salguero

María Salguero, Geofísica y creadora del mapa de los Feminicidios afirmó que en México son asesinadas en promedio 10 mujeres al día.

María recaba desde hace dos años cifras sobre feminicidios en el país, detalló que de enero a octubre del presente año 3 142 mujeres aproximadamente han sido asesinadas en el país.

Y asegura que lo más preocupante es que no se ve que las cosas vayan a cambiar, pues “las autoridades no saben cómo detener la problemática”.

Afirmó que grupos de trata y de la delincuencia organizada ejercen diversos tipos de violencia, en contra de la mujer, “son los que desaparecen a las niñas y mujeres”, en lo que se conoce como violencia comunitaria.

Asimismo acusó que las Fiscalía y los ministerios públicos no están comprometidos, pues aseguró que pierden evidencias, dejan en libertad a los señalados y cuando una mujer intentan denunciar os comentarios son: No está lo suficientemente golpeada, ¿Va a denunciarlo y luego quién la va a mantener? Y en el caso de las jóvenes desaparecidas llegan a burlarse de los familiares al decirles que no se preocupen “al rato le regresa hasta con premio”.

La especialista señala que las autoridades deben medir sus deficiencias institucionales y garantizar la seguridad de las mujeres, en particular en el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Baja California y Chihuahua que encabezan el índice de feminicidios.